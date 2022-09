Ana María Vélez, una joven colombiana, se viralizó en TikTok luego de enumerar sus razones para dejar de escuchar reggaetón. La usuaria abrió el debate en las redes sociales luego de exponer que las letras del género son “como un hombre morboso diciéndonos cochinadas”.

Vélez cargó un video en la red social donde explicó detalladamente sus argumentos para dejar de oír el género musical que ocupa todas las listas de éxitos en Latinoamérica.

“Tomé la decisión de sacar el reggaetón de mi vida”, comenzó diciendo la mujer. El primero de sus argumentos fue que el género “está vendiendo la imagen de una mujer idealizada”, dijo, refiriéndose a los cuerpos exuberantes que suelen verse en los videoclips.

La segunda razón para sacar el género musical de su vida es que “en esos videos y letras nos están queriendo decir que somos influenciables, manipulables, domesticables”, esto último debido a que, a su juicio, en las canciones de reggaetón a las mujeres se les conquista con objetos y poder.

“Es que a nosotras nos traen cositas de USA (Estados Unidos), ropa interior de Victoria Secrets o ropa de marca que nos deslumbra, porque nos dejamos deslumbrar super fácil”, dijo de manera sarcástica.

Por último, expuso que el contenido de las letras era “como un hombre morboso, diciéndonos cochinadas, barbaridades”, por lo que escucharlo sería una forma de no respetarse a sí misma.

“Por eso con el reggaetón, yo, no más. Porque yo me valoro, me respeto, y porque no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten”, cerró.

El registro generó un arduo debate en la red social, donde recibió diversos comentarios. Algunos de ellos a favor y otros en contra.

“Te felicito niña por esas grandes palabras y por qué te valoras como mujer”; “Solo una persona inteligente sabe que la música no define al ser humano, lo único que puede definir son las acciones” y “hay muchos géneros con la misma descripción que haces … no es únicamente el reggaeton”, fueron algunos de los mensajes que recibió.