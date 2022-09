Un insólito momento vivió la periodista canadiense Farah Nasser durante una trasmisión en vivo por televisión. La profesional se tragó accidentalmente una mosca frente a las cámaras mientras presentaba una noticia.

El incidente rápidamente se hizo viral en las redes sociales, pero lo que más llamó la atención del registro fue el profesionalismo con el que la conductora de Global News enfrentó la situación. Actuar que incluso fue aplaudido por varios de sus colegas.

La presentadora estaba hablando sobre unas inundaciones ocurridas en Pakistán cuando casualmente ingirió el insecto volador. En el video, se puede apreciar el momento exacto en que la mujer hizo una mueca acompañada luego de tragar sutilmente la mosca.

En una entrevista con la cadena CNN, la profesional de las comunicaciones comentó parte de su incómoda experiencia. “Pude sentirlo aleteando en la parte posterior de mi garganta cuando terminé esa presentación”, recordó.

Después de transcurrida la graciosa y singular situación delante de las cámaras, Farah Nasser compartió el video del episodio vía Twitter junto con una frase con sentido del humor, “compartiendo porque todos necesitamos reír en estos días”.

El contenido audiovisual comenzó a circular en distintas plataformas durante esta semana, logrando un total de 1.600 “me gusta” (que prometen ser muchos más) y generó respuestas creativas por parte del público.

While introducing a top story during a recording of Global National, anchor Farah Nasser suddenly stopped mid-read to clear her throat after she says she swallowed a fly, but quickly continued without a sweat.

