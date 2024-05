Con cinco asistencias y un gol, Lionel Messi firmó la noche del sábado un nuevo recital en la paliza por 6-2 del Inter Miami a los New York Red Bulls.

Esos cinco pases de gol del astro argentino en un solo partido suponen un nuevo récord en la MLS.

El ex FC Barcelona y PSG llegaba ya a la cita con el récord de partidos consecutivos con múltiples contribuciones de gol en la MLS y siguió aumentando su renta.

El genio de Rosario estuvo muy bien acompañado por el uruguayo Luis Suárez, que rindió a un nivel sensacional con un triplete (su primer ‘hat-trick’ con el conjunto de Florida); y el paraguayo Matías Rojas, que completó la exhibición con un doblete para un Inter Miami que remontó y marcó todos sus goles en la segunda mitad.

En el complemento, el entrenador Gerardo Martino metió mano en el equipo y evidentemente le dio resultados bastante efectivos. En el minuto 47, Matías Rojas probó de media distancia para así vencer la resistencia del portero Carlos.

Con cuatro triunfos seguidos, el Inter Miami es líder del Este con 24 puntos después de 12 encuentros.

El Cincinnati es segundo en esa conferencia con 21 puntos tras 11 partidos después de vencer por 0-1 al Orlando City con un gol del argentino Luciano Acosta, MVP de la MLS en 2023, cuando solo se habían disputado 17 segundos de encuentro.

Records were made for Messi to break them. 🐐 pic.twitter.com/FMOUqmKYbz

— Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024