Cientos de mujeres han publicado sus propios videos bailando en fiestas para mostrado su apoyo a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin.

Esta situación se da tras la lluvia de críticas que recibió la joven mandataria, de 36 años, por una serie de polémicos videos y fotografías de ella en fiestas privadas con un grupo de amigos, situación que incluso la llevó a realizarse un test de drogas.

“Soy un ser humano. A veces también anhelo la alegría, la luz y el placer en medio de estas nubes oscuras”, declaró esta semana la gobernante en un acto organizado por su partido, donde aprovechó de pedir disculpas a la ciudadanía, consignó El País.

Pues bien, ahora la situación ha tomado un peculiar cambio, ya que cientos de mujeres finlandesas han optado por solidarizar con la jefa de estado y compartir en las redes sociales, con el hashtag #SolidarityWithSanna, sus propios clips bailando en un contexto de fiesta, tal como lo hizo la primera ministra.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022