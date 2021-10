La aplicación Twitter trolleó, este lunes, a las aplicaciones de su competencia Facebook, WhatsApp e Instagram luego que se vieran afectadas por una caída masiva a nivel global.

“Hola a todos, literalmente”, escribieron en la cuenta oficial de la plataforma, refiriéndose a la cantidad de usuarios que, tras el apagón, han migrado a la aplicación para informarse e interactuar.

Una serie de otras cuentas respondieron al tuit, entre las que se encontró la de la empresa de comida rápida McDonald’s.



“Hola, qué puedo traerte”, preguntaron. “59,6 millones de nuggets para mis amigos”, emplazaron. “¿Para comer aquí o para llevar?”, volvieron a consultar.

for here or to go

El momento se produjo en medio de la incertidumbre por la caída de las aplicaciones, que comenzó cerca del mediodía de este lunes y no ha mejorado con el pasar de las horas.

De hecho, más tarde usuarios reportaron que incluso Telegram, que había servido como medio de comunicación tras los inconvenientes, también presentaba fallas.

Por lo general, muchas personas suelen recurrir a Telegram cuando los servicios de WhatsApp sufren desperfectos.

Entre las fallas más informadas en Downdetector se encuentran problemas en el envío de mensajes (36%), problemas con el servidor (33%) y problemas en el uso de la aplicación (30%).

Se cree que, parte de la falla, se debería a la saturación del sistema producto de la migración de usuarios desde WhatsApp hasta la plataforma.

Desde Facebook, en tanto, afirmaron a través de Twitter que “somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos”.

“Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente”, agregaron.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021