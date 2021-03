12 marzo, 2021 | Publicado a las 11:38

Influencer británica dejó todo para venir a Chile por amor: Conocí a mi alma gemela

Encontró su alma gemela al otro lado del mundo, así describe su historia una tiktoker británica que luego de venir a Chile para enseñar inglés en un colegio por solo seis meses, finalmente se quedó por amor.

La protagonista es Tali Thompson, quien comenzó a publicar videos en la red social china desde noviembre incentivada por su hermana menor y en donde cuenta su experiencia como extranjera en nuestro país.

Con más de 31 mil seguidores (@talienchile) en TikTok, la veinteañera comentó que recibió algunos comentarios que le sacaron varias risas: “¿1.80 (de estatura)? Wow, nunca vas a tener novio/a”, detalla LUN.

“Qué lindo este comentario, ¿cierto? Cariño, ¿crees que vine a Chile solamente por el vino y la palta? Le mostré el mensaje a mi esposo y nos reí­mos mucho”, comentó al citado medio.

Actualmente la estudiante de Derecho, quien mantiene sus clases de manera remota en una universidad inglesa, llegó a Santiago por primera vez en 2018. Conoció a su pareja, Tomás Chávez (29 años), luego que una amiga se lo presentara. Desde aquel momento, ambos se hicieron inseparables.

Tali señaló que viajaba constantemente a Chile para ver a su pololo, quien en febrero de 2020 decidió formalizar su relación. “Somos bien modernos. Estábamos en un bus entre Sheffield y mi casa en Derbyshire (Inglaterra), que es en el cam­po, hablando del futuro, qué queríamos hacer y él me preguntó ¿qué te parece hacer una unión civil? Le pedí que me explicara el tema y le dije sí, me parece bien. Hicimos el acuerdo (en diciem­bre) sin celebración, sólo fuimos los dos y después almorzamos“.

“No­sotros somos una pareja, un equipo y si para tener derechos como una pareja, tenemos que firmar algo en el Registro Civil, felices. Es bueno que exista esta opción porque el matrimonio no es algo de nuestro estilo”, detalló.

La joven, complementó que nuestro país siempre fue un destino que tuvo en mente: “Mi papá y mi tío vinieron a Chile para el mismo intercambio. Ellos llegaron acá unas horas después del terremoto de 1985. Esa fue su primera impresión de Santiago. Y bueno, mi tío vivió mi misma historia: conoció a una chilena y unos años después se casaron, así es que siempre estuvo en mi mente venir a Chile como intercambio”.

Además, la tiktokera agregó que “estuvimos casi dos años en una relación a distancia y durante la pande­mia estuvimos separados seis meses. Cuando Chile está en horario de invierno e Inglaterra en verano, tenemos cinco horas de diferencia. Eso fue lo más difí­cil”.

“Diría que somos mejores amigos. Mi marido me entiende más que nadie. Tu­ve mucha suerte que vine acá y conocía mi soulmate (alma gemela) al otro lado del planeta”, confesó.

Sobre nuestro país, Tali relató que “en mi experiencia ha sido más fácil ha­cer amigos chilenos que en mi país, por­que los británicos somos un poco más cerrados. A mí me impresionó la buena onda de los chilenos. A parte de mi rela­ción, también quería volver para estar con los amigos que conocí”.

“Me quedé con el deseo de tener un poco de estabilidad y por eso estoy feliz acá, pasándolo bien, viviendo con mi marido. No sé cuáles son mis planes a futuro, pero simple­mente me dije a mí misma vas a ser feliz. Y eso es lo más importante”, concluyó.