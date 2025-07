En el cine, son pocos los actores que logran trascender después de sus películas. Pero hay un selecto grupo de artistas que pueden ser reconocidos tanto por adultos y jóvenes. Uno de ellos, es el actor Christopher Lee, que tuvo una dilatada trayectoria de más de 350 películas.

Fue Drácula, el Conde Dooku de Star Wars, Frankenstein y Francisco Scaramanga, uno de los villanos de James Bond.

Pero al igual que en la ficción, Lee era el protagonista de una intensa vida, hablaba siete idiomas y era un experimentado esgrimista.

Además, era un erudito de la ópera y un admirador de la obra de J.R.R. Tolkien.

Lee, que falleció hace diez años, había ingresado por problemas respiratorios y del corazón al Hospital de Chelsea y Westminster. Tenía 93 años.

Ya en sus últimos momentos con vida, el intérprete de Saruman pidió ver otra vez la película “El Señor de los Anillos”, uno de los trabajos que lo hacía sentir particularmente orgulloso.

La intensa vida de Christopher Lee

Christopher Frank Carandini Lee, nació el 27 de mayo de 1922 en una familia acomodada en el barrio de Belgravia de Londres. Hijo de una condesa y un teniente coronel, su familia por parte de madre, los Carandini, eran supuestamente descendientes directos de Carlomagno.

Pues bien, al pertenecer a una élite, desde niño Christopher frecuentó círculos sociales exclusivos.

“Cuando era pequeño, mi madre me sacó de la cama en nuestra casa de Kensington y me dijo: ‘Baja y te presentaré a dos hombres que están aquí para cenar"”, afirmó Lee en una entrevista.

Al final, su madre, Estelle Marie, quiso presentarle al Gran Duque Dmitri Pavlovich y el Príncipe Félix Yusupov, quienes participaron en la muerte de Rasputín en 1916.

Por otra parte, a los 17 años, mientras se encontraba recorriendo París, un joven Christopher, miró atento una muchedumbre que se agolpaba a las puertas de la prisión de Saint-Pierre, en el centro de Versalles, consignó Infobae.

El futuro actor fue testigo del último sentenciado a morir por la guillotina. “Giré la cabeza para no ver, pero oí el sonido de la cuchilla al caer y una poderosa oleada de gritos. Después, los espectadores corrieron hacia el cuerpo con gritos horribles. Algunos no dudaron en mojar sus pañuelos y bufandas en la sangre derramada en el pavimento como recuerdo”, recordó Lee, al referirse al condenado Eugen Weidmann.

Una versión puesta en duda

En sus 20 años, Lee también luchó en la RAF, la fuerza aérea británica, y colaboró con los partisanos italianos durante los eventos de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, sobre las acciones cometidas durante aquel tiempo, el actor no confirmó ni desmintió las versiones que lo sindicaban como un cazador de jerarcas nazis.

De hecho, una respuesta usual que entregaba en cada entrevista era la siguiente: “Estuve asignado al SAS de vez en cuando, pero se nos prohíbe —pasados, presentes o futuros— hablar de operaciones específicas”, remarcó a los medios.

“Me confiaron muchos secretos durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo escuetamente.

Cuando le contrapreguntaron, el intérprete declaró con una elegante evasiva, fiel a la flema de los ingleses. “Digamos que estuve en las fuerzas especiales y dejémoslo ahí. Que cada uno interprete lo que quiera”, dijo en la ocasión.

El historiador Gavin Mortimer, escritor de The Spectator e investigador histórico del SAS durante la Segunda Guerra Mundial, afirmó que Lee no mintió sobre su servicio, aunque sospecha que pudo exagerar algunos detalles cuando estuvo vivo. “En realidad, no sirvió en ninguna [unidad militar de élite]”, declaró Mortimer.

“Estuvo asignado al SAS y al SOE como oficial de enlace de la RAF en varias ocasiones entre 1943 y 1945, pero no sirvió en ellas”, retrucó a The Spectator.

¿Qué han dicho sus amigos? En ese sentido, uno de sus allegados más cercanos, el director John Landis, sostuvo que el británico “participó en numerosos sabotajes y trabajó con partisanos detrás de las líneas enemigas, así como en asesinatos selectivos”, indicó en el documental sobre la vida del actor.

En la oportunidad, el cineasta admitió que nunca logró que le revelara nada de su experiencia como cazanazis, recogió El País de España.

La anécdota más macabra de Christopher Lee

A la edad de 81 años, Christopher Lee encarnó por tercera vez a Saruman, uno de los Istari de la Tierra Media, en la película de El Señor de los Anillos: “El retorno del rey”.

Mientras filmaba la muerte de Saruman, quien moría apuñalado por la espalda, el actor se negó a gritar por orden de Peter Jackson, pues para él, los seres humanos no emiten un ruido gutural al momento de fallecer.

—Peter— dijo Lee. ¿Has oído alguna vez el sonido que hace un hombre cuando le apuñalan por la espalda?

Jackson negó rotundamente.

“Bueno, lo he hecho”, continuó Lee, “y sé qué hacer”.

Los pulmones están perforados, explicó Lee, lo que significa que la víctima no puede gritar y en su lugar solo emite un gemido silencioso.

“No es un grito, el aliento sale del cuerpo”, explicó Lee en una entrevista en los extras del DVD.