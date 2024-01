Una mujer trans llamada Ariel Cordero quedó seleccionada para ser parte de ‘Miss Universo Chile’, concurso que elegirá a una joven para representar al país en Miss Universo Internacional.

De acuerdo a lo que detalla Chilevisión, Ariel es psicóloga de profesión y ha participado en algunos programas de podcast.

En los últimos días se había confirmado que estaba dentro del grupo de seleccionadas del concurso, en representación de San Fernando. Este busca a la sucesora de Celeste Viel.

Mensaje de Ariel Cordero

A través de sus redes sociales, la profesional aprovechó de emitir un mensaje como candidata, indicando cuál será su primer objetivo.

“Mi corazón late con fuerza por la oportunidad que tengo de ser una voz para las infancias y adolescencias trans. Comprendo profundamente la importancia de la representación, porque sé que mi presencia aquí trasciende mi participación”, indicó.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para visibilizar la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+. Que mi paso por este concurso no solo sea superficial sino una luz que ilumine la senda hacia la diversidad y la aceptación para todes”, añadió.

“No hay muchas personas contentas porque yo estoy en este concurso (…) Pero no me importa, a mí lo que me importa es nuestra comunidad LGBTQ+, porque es más grande para ellos que yo esté en ese lugar”, finalizó.

Hay que señalar que Celeste Viel, actual Miss Universo Chile, obtuvo una participación destacada en la pasada edición del concurso mundial de belleza.

De hecho, la joven relacionado pública clasificó dentro de las 20 finalistas del certamen, en algo que fue histórico para Chile.