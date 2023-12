Una increíble situación ocurrió en Tennessee, EE.UU, luego de que un gran tornado azotara el condado de Montgomery. Un bebé de tan sólo cuatro meses salió arrastrado por la ventisca y fue hallado con vida en un árbol con lesiones leves.

Sydney Moore, la madre del menor, dijo a WSMV News que pensaba que su hijo estaba muerto tras la catástrofe. “Estaba bastante segura de que estaba muerto y no lo íbamos a encontrar. Pero está aquí, y eso es por la gracia de Dios“, declaró la mujer.

La norteamericana contó que se encontraba junto a su novio e hijos dentro de casa cuando el tornado de categoría EF-3 azotó la localidad el pasado fin de semana.

El huracán destruyó su vivienda y pertenencias. De hecho, la familia hoy se encuentra solicitando ayuda para reconstruir su hogar a través de GoFoundMe.

Sidney recordó el momento en conversación con el medio citado. “El techo se desprendió primero, la punta del tornado bajó y recogió la cuna con nuestro bebé“, describió. La joven madre agregó que su pareja intentó rescatar al menor pero terminó siendo arrojado fuera de la casa junto con él.

Después de 10 minutos aproximadamente buscando al niño, Moore y su novio encontraron al bebé vivo en un árbol que se había caído; hecho que ha sido catalogado por medios internacionales y cibernautas como “un milagro”.

Sydney Moore says she shielded her 1-year-old and her boyfriend went to grab their 4-month-old when the tornado hit Clarksville. Their baby was found in the rubble and was rushed to the hospital with a mild concussion and facial wound @nc5 Donate here: https://t.co/dDWOO30G02 pic.twitter.com/h1OukmcVjS

— Alexandra Koehn (@NC5_AKoehn) December 13, 2023