Tras dos arduos años lidiando con el cáncer de cérvix uterino, la joven modelo Sherika de Armas falleció. La exMiss Uruguay fue despedida con un emotivo mensaje de su hermano, Mayk de Armas, a través de redes sociales.

“Volá alto hermanita. Siempre y para siempre”, escribió Mayk junto a imágenes de la joven uruguaya, lo que terminó confirmando su deceso públicamente este fin de semana recién pasado.

Sherika había estado en tratamiento para el cáncer de útero desde el año 2021, a través de sesiones de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, los procedimientos médicos no dieron mucho resultado.

ExMiss Uruguay, Sherika de Armas, falleció de cáncer de cuello uterino

Carla Romero, actual Miss Uruguay que disputará el título de Miss Universo el próximo 18 de noviembre en El Salvador, despidió a su amiga en su perfil de Instagram.

“Demasiado evolucionada para este mundo. De las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida, por fuera es obvio pero por dentro no lo imaginan. No soy de compartir este tipo de momentos en redes pero todos ya lo saben… Quédense con este mensaje“, publicó Romero en su cuenta personal.

La Miss Uruguay 2021, Lola de los Santos, también le dedicó unas palabras a Sherika. “Siempre te recordaré no sólo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy permanecen conmigo”, dijo la modelo.

De Armas estaba estrechamente involucrada en causas de tipo social. Fue fiel voluntaria de la Fundación Pérez Scremini; organización que trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay. La joven, además, tenía su propia marca de productos de belleza.

La noticia del fallecimiento de la exMiss Universo de Uruguay ha conmocionado al mundo del espectáculo y del modelaje.