Las autoridades sanitarias de Estados Unidos (EEUU) permanecen alerta por una nueva sustancia que se suma a la crisis de fentanilo: la xilacina, un anestésico chino utilizado por veterinarios. Se trata de un depresor del sistema nervioso central no opioide y no aprobado para el consumo humano.

La xilacina se utiliza para sedar caballos y otros animales con fines quirúrgicos y sus efectos en humanos son fáciles de detectar. Los usuarios experimentan un estado letárgico similar al trance y, a menudo, se desmayan.

Su consumo puede ralentizar la respiración y el ritmo cardíaco de las personas hasta niveles peligrosos y causa escaras que se infectan y pueden provocar la amputación de las extremidades.

Los médicos permanecen perplejos por cómo la xilacina causa heridas tan extremas que inicialmente parecen quemaduras químicas. Es posible que ni siquiera aparezcan en los sitios de inyección, pero sí a menudo en las canillas y los antebrazos.

Sin embargo, aún no está claro si está provocando más muertes, como sugirieron los funcionarios en Washington. “No sabemos si la xilacina aumenta el riesgo de sobredosis o reduce el riesgo de sobredosis”, dijo el doctor Lewis Nelson de la Escuela de Medicina de Rutgers New Jersey, quien asesora a los reguladores federales sobre la seguridad de los medicamentos.

“Todo lo que sabemos es que hay muchas personas que toman xilacina y muchas de ellas se están muriendo, pero eso no significa que la xilacina lo esté haciendo”, aclaró Nelson. Si bien existe una amplia investigación sobre opioides, no hay casi ninguna sobre la xilacina en humanos.

El fentanilo y la xilacina, ambos sintéticos, se suelen consumir juntos, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). La sustancia, conocida como “tranq”, “tranq dope” y “droga zombie”, usualmente se corta con heroína y fentanilo, y cada tipo de fármaco se une a diferentes receptores cerebrales.

Algunos epidemiólogos teorizan que, durante la pandemia, las botellas de xilacina compradas en internet con recetas veterinarias se hicieron populares como un reemplazo fácil y económico de los opioides.

La consommation de xylazine a explosé aux États-Unis à tel point que la Maison-Blanche l’a qualifiée de «menace émergente». Depuis plusieurs mois, des vidéos montrent des consommateurs qui déambulent au ralenti, tête basse. Une situation qui inquiète aussi en France. pic.twitter.com/LSUzlUSGQb — Le Figaro (@Le_Figaro) April 20, 2023

Xilacina en EEUU

Según la revista científica Journal of Forensic and Legal Medicine, los efectos de la xilacina junto con heroína, fentanilo y cocaína son letales. Esto se debe a que las drogas que se utilizan para combatir una sobredosis de opioides no sirven para despertar a la persona que consumió xilacina, que permanece con bajos ritmos cardíaco y respiratorio.

Asimismo, cuando se contiene la abstinencia de opiáceos, continúa la fuerte abstinencia de xilacina. Las personas adictas siguen usando xilacina por miedo a la terrible abstinencia: migrañas, visión doble, náuseas, entumecimiento en los dedos de las manos y los pies, sudoración y ansiedad estremecedora.

El problema es grave en Estados Unidos. Un estudio publicado en junio detectó xilacina en el suministro de drogas en 36 estados. En la ciudad de Nueva York, se ha encontrado xilacina en el 25 por ciento de las muestras de drogas, aunque los funcionarios de salud aseguran que la saturación real es mayor.

Ya abrumados por el fentanilo, los funcionarios de salud pública, las clínicas y las organizaciones de bienestar social, están en las primeras etapas de descubrir cómo resistir al avance de esta sustancia. Por lo pronto, el objetivo es la reducción de daños, educando a quienes podrían estar expuestos, instándolos a no consumir solos.

Lamentablemente, una gran dificultad para las personas adictas al buscar ayuda es la vergüenza que sienten por sus heridas, a menudo infectadas. A esto se suma la desigualdad en el acceso a la Salud en Estados Unidos, un derecho que no está garantizado, al ser de gestión privada.