Identificar a gemelos idénticos puede ser problema incluso para sus padres, sin embargo, lo raro es confundir a dos jugadores que no son hermanos, ni siquiera familiares, pero que son literalmente, iguales.

Ese es el caso de dos jugadores de beisbol que se encontraron con lo que es un sueño, o una pesadilla, para algunos: ver frente a alguien igual a uno y con el mismo nombre.

La extraña situación se dio en Estados Unidos, con dos jugadores que mantienen la misma posición de juego y ambos se llaman Brady Feigl, lo que resultó en una sorpresa para todo el mundo, cuando notaron que realmente no estaban relacionados, aunque sus características eran extremadamente parecidas.

Los beisbolistas de las ligas menores de Estados Unidos incluso llegaron a realizarse una prueba de ADN, ya que su parecido era impresionante, tanto en el físico como en las habilidades y los nombres que sus padres eligieron para ellos.

Es posible que la edad sea una de las pocas diferencias que hay entre los Brady Feigl, los jugadores de beisbol en las ligas menores de Estados Unidos que un día sorprendieron al mundo con su extraño parecido.

Brady Gregory Feigl, de 25 años, nació en Missouri y jugó para los Oakland Athletics, mientras que su “gemelo”, Brady Mattehew Feigl, de 30 años, nació en Maryland y era parte de Texas Rangers.

Sin embargo, la diferencia de edad y el lugar donde nacieron no impidió que muchos pensaran que fueron separados al nacer, aunque sus familias ni siquiera se conocían.

Esto debido a particulares características que compartían y los hacían iguales, como por ejemplo que ambos llevan el mismo nombre, son pelirrojos, usan barba y anteojos, y miden exactamente lo mismo, consignaDaily Mail.

Lo anterior lo descubrieron gracias al ortopedista que ambos visitaron, el Dr. James Andrews. Al llamar a Brady Feigel en vez de asistir uno, fue el otro.

“Él es el tipo que (realizó) nuestras dos cirugías. Probablemente estuve seis o siete meses fuera por la cirugía y su oficina llamó a nuestro entrenador y dijo: “Oye, ¿cuándo se reportará Brady para la cirugía? ¿Llegará aquí mañana?” Él estaba como, “Lo tenía hace seis meses. ¿De qué estás hablando?” comentó Brady Gregory Feigl.

También les pasó que más de una vez los etiquetaban mal en redes sociales. La cuenta de Ole Miss, el equipo universitario, quiso saludar a Brady Gregory, pero etiquetó a Brady Matthew, quien no dudó en contestarles “Se equivocó de Brady Feigl… Podría estar buscando a @bfeigl39”.

Big birthday shoutout to JR Pitcher @bmfeigl! Have an awesome day! 🎉 #BirthdayReb pic.twitter.com/KlPjPBqKLL

— Ole Miss Baseball (@OleMissBSB) November 27, 2017