Durante las últimas horas se dio a conocer la historia del soldado ucraniano Vitaliy Skakun Volodymyrovych, quien el pasado viernes hizo estallar su cuerpo junto a un puente en las cercanías a Crimea para detener el avance de los tanques rusos.

Según detalla el medio español ABC, la noticia fue confirmada por el Estado Mayor de Ucrania en redes sociales, donde se revelaron detalles.

Por lo pronto, se indica que Skakun Volodymyrovych esperaba el avance de los tanques rusos en el mencionado puente, con el fin de hacerlo estallar.

Llegado el momento, y al notar que no tenía tiempo para salir de aquella zona, el joven decidió quedarse para asegurarse de la destrucción total del ducto, lo que significó su muerte.

“En este día difícil para nuestro país, cuando el pueblo ucraniano está repeliendo a los ocupantes rusos en todas las direcciones, uno de los lugares más difíciles en el mapa de Ucrania fue el istmo de Perekop, donde se encontraba un batallón de infantería de marina. Uno de los primeros en encontrarse con el enemigo”, detallaron.

“Nuestro camarada murió. Su acto heroico ralentizó significativamente el avance del enemigo, lo que permitió que la unidad se redistribuyera y organizara la defensa”, agregaron.

La información fue corroborada por la agencia internacional Euromaidan Press, que reveló que Vitaliy se había enlistado hace poco en el ejército de su país.

“Para detener el avance de la columna de tanques, la decisión fue volar el puente Henichesk. El ingeniero Skakun se ofreció como voluntario para realizar esta tarea. Minó el puente pero no pudo irse y lo voló junto con él”, indicaron.

"To stop the advance of the tank column, the decision was to blow up the Henichesk bridge. The engineer Skakun Vitaliy volunteered to perform this task. He mined the brdige but couldn't leave and blew it up together with himself." The unit successfully redeployed – Land Forces pic.twitter.com/7eMWTv03kX

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 25, 2022