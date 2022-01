El misterio de la desaparición de Katrice Lee, la bebé de dos años que se perdió sin dejar rastro a principios de los ’80, dejó helados los corazones de los británicos que siguieron el caso.

A 40 años de ser vista por última vez, los padres de la menor continúan la frenética búsqueda de quien fue su hija menor, manteniendo viva la esperanza de encontrarla con vida.

Desde su pérdida en un supermercado en medio de su celebración de cumpleaños N°2, hasta las pistas inexactas que han dado falsas esperanzas a la familia de Katrice, ésta es la estremecedora historia de la bebé cuyo paradero permanece en el misterio.

La desaparición de Katrice Lee

El 28 de noviembre de 1981, el día en que la pequeña Katrice Lee cumplía dos años, todo era felicidad y alegría en el departamento de sus padres, Sharon y Richard, ubicado en cercanías de una base militar británica en Paderborn, Alemania Occidental. Dicho lugar había sido el hogar de la familia desde que el hombre asumió un puesto como Sargento del ejército en 1979.

Esa mañana, al desayuno, los padres de Katrice y su hermana mayor, Natasha -quien entonces tenía siete años-, prepararon un íntimo festejo y, entre abrazos, le cantaron el cumpleaños feliz.

“Katrice era la típica niña de dos años, tan cascarrabias como cualquier niño pequeño, y éramos una familia tan normal como era posible al pertenecer a las fuerzas armadas y vivir en el extranjero”, dijo Richard Lee, en declaraciones consignadas por el medio BBC Mundo.

Horas más tarde la familia celebraría el día de su nacimiento junto a otros seres queridos. Tras repasar el listado de compras para la fiesta, Sharon recordó que no había comprado papas fritas, por lo que junto a su marido, su hermana Wendy y la festejada, salieron con destino a un supermercado cercano.

Una vez allí, se dispuso a buscar los artículos que le faltaban, dejando a su hija con Wendy al interior de la tienda. En un intento por ir tras su madre, la bebé soltó la mano de su tía y trató de divisar a Sharon entre la multitud. En cosa de segundos, se perdió su rastro.

Esa fue la última vez que se vio a la pequeña Katrice con vida.

La espera de su padre

Richard Lee esperaba impaciente en el auto. A medida que pasaban los minutos de ese sábado lluvioso, frío y nublado, se dio cuenta de que algo no andaba bien. La lista de ítems que debía comprar su esposa era acotada, por lo que debía terminar pronto.

“Estuve de pie durante lo que me pareció toda una vida. Probablemente fueron unos 30 minutos. A pesar de que el supermercado estaba lleno de gente, sabía que Sharon no tardaría tanto porque tenía una lista que seguía con diligencia para comprar todo lo que necesitaba”, comentó el padre.

Fue entonces que “tuve el presentimiento de que algo no estaba bien. Pensé que sería mejor comprobar si necesitaban ayuda para llevar las cosas o si había sucedido algo extraño“, agregó.

Al no encontrar al trío en el sector de comida y bebidas del supermercado, pensó que habían ido a otra sección del recinto a comprar un regalo extra u otro artículo. Pero nada estaba más lejos de la realidad.

Primeras horas

A través de la puerta entreabierta de la gerencia del supermercado, Richard vio a su esposa y cuñada sumamente angustiadas.

“Le pregunté qué estaba pasando. Wendy dijo inmediatamente: ‘Katrice desapareció’“, recordó el padre.

Tras ello, su entrenamiento como militar se activó de inmediato. “Llamé a todos los soldados de mi unidad que pude ver en el supermercado. Eran al menos media docena, si no más. Hicimos una búsqueda en tierra alrededor del área, pero fue en vano“, dijo.

Ese día, el ambiente que rodeaba al supermercado del complejo de los Institutos de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea británicos (Naafi, por sus siglas en inglés) era absolutamente caótico. Decenas de soldados, sus familias y civiles asistían a una jornada de puertas abiertas en la universidad local, lo que hizo más difícil la búsqueda de su hija.

Una familia destruida

“Si pierdes de vista a tu hijo, se te detiene el corazón. Nunca sentí nada parecido. Ese fue el comienzo de nuestra pesadilla. Ese día nuestro mundo cambió. Y que sucediera el día de su cumpleaños y no cualquier otro no hace más que echar sal a la herida”, reflexionó.

Por su parte, Natasha, la hermana mayor de Katrice, recordó que el día en que desapareció su hermana trató de entender lo que estaba pasando, pero era todo muy doloroso.

Su padre llegó de improviso al hogar, con la ilusión de que su bebé hubiera logrado regresar de alguna forma, pero eso no ocurrió.

Horas más tarde, la niña vería a su madre en una angustia paralizante, lo que la hizo comprender la magnitud de lo sucedido. “Podía escucharla gritar, era espeluznante. Aún puedo escuchar aquellos gritos. Es algo que nunca olvidaré“, comentó Natasha.

Una investigación fracasada

Pese a que Richard trató de buscar a su bebé desde una etapa temprana, en las horas y días críticos tras la desaparición de Katrice los investigadores de la Real Policía Militar (RMP) británica llevaron a cabo una investigación que no arrojó resultados.

En una primera instancia, se asumió que la menor se había ahogado en un río cercano, por lo que los guardias fronterizos no fueron alertados del caso.

Mientras, a los trabajadores del supermercado no se les tomó declaración hasta varias semanas después. En paralelo, a los hospitales tampoco se les alertó sobre una afección ocular que padecía la pequeña, lo que podría haber permitido que los trabajadores de la salud la identificaran.

Tras un sinfín de pasos en falso, la investigación quedó silenciada por 18 meses. Años después, en 1990, los Lee se divorciaron a meses de dejar Paderborn.

Cuatro décadas después de la pérdida de su hija, Richard está convencido de que la teoría del ahogamiento es poco creíble: la distancia a la que se encontraba el río, que él describe como poco profundo, sumado al hecho de que no habían señales de desplazamiento en el camino que llevaba al agua, lo hacen dudar fuertemente de esta hipótesis.

“Alguien recogió a Katrice (en el supermercado) y salió con ella. Está viviendo una mentira con una familia que le ha ocultado su verdadera identidad“, afirmó su progenitor, quien afirma que su hija sigue con vida.

Nuevas aristas de la desaparición

En 2012, 30 años tras la desaparición de Katrice Lee, la RMP se disculpó por las terribles fallas en la indagación inicial. Posteriormente, en 2017, el gobierno acordó revisar el caso y ese mismo año emergió una fotografía de un hombre al que se ve metiendo a un menor a un vehículo; imagen que apareció poco después que se perdió la pequeña.

En 2018 la atención sobre el caso se centró en la orilla del río Alme, en cercanías de donde se perdió el rastro de la bebé. En el lugar, más de 100 soldados realizaron una excavación que se extendió por cinco semanas.

La remoción de la tierra hizo pensar a Lee, por primera vez, que su hija podría estar muerta. Sin embargo, la operación no arrojó nuevos datos, por lo que se descartó seguir investigando el sitio.

Ese mismo año, su hermana Natasha contrajo matrimonio. En homenaje a su hermana menor, la mujer llevó el botón de un chaleco de Katrice en su vestido de novia.

“Eso es todo lo que tenía de Katrice. Debería haber estado caminando detrás de mí como dama de honor, pero no estaba. Era un botón en mi vestido de novia“, recordó con nostalgia.

La esperanza, lo último que se pierde

En 2019 un exmilitar, sospechoso de estar vinculado al caso, fue arrestado y luego liberado sin cargos tras el registro de una casa en Swindon, Inglaterra.

Posteriormente, a fines de 2020, la familia sufrió otro golpe cuando la RMP informó que limitarían la investigación al no haber identificado nuevas pistas.

Pese a todo, la familia de Katrice mantiene intacta la esperanza. “Todos los días nos despertamos pensando que este podría ser el día en que tengamos respuestas. Solo me queda esperar que esté viva y bien y que haya vivido la mejor vida posible”, mencionó Natasha.

Su padre también compartió sus reflexiones. “A menudo me preguntan: ‘¿Se vuelve más fácil con el paso del tiempo?’ No. La gente también me dice: ‘Ríndete, se ha ido, acéptalo’. Pero no deben ser padres o no harían esos comentarios“.

Agregó que él y su exesposa tratan de mantener vivo el caso de su hija. “Si no hablo, ¿cómo sabrá la gente que Katrice sigue desaparecida? ¿Cómo encontrará a sus verdaderos padres?”, se preguntó el hombre de actuales 72 años.

Sobre el día a día de su hija en la actualidad, Richard fue categórico: “No quisiera apartarla de su vida, pero quizás soy abuelo y no lo sé”, concluyó, demostrando que a 40 años de la desaparición de Katrice Lee aún sueña con el momento en que se vuelvan a encontrar.