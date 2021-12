El Departamento de Seguridad Pública de Texas, alertaba de la situación:

“Michael Long posiblemente esté conduciendo una SUV Ford Edge 2010 de color blanquecino o una camioneta gris con ventanas oscurecidas, una calcomanía de la NRA (Asociación Nacional del Rifle) y una rejilla negra en la parte superior. La menor desaparecida tiene una pequeña marca de quemadura en uno de sus brazos”.

Eran los detalles que la institución estatal ofrecía hace aproximadamente 5 meses, cuando la niña de 10 años, Sophie Long, desapareció junto a su padre, Michael Long, desde suelo texano, publicados por medios como Daily Mail, entre otros.

“Se cree que la menor desaparecida está con su padre que no tiene la custodia, Michael Long, y tal vez en camino a Arizona, Colorado, Utah, México o Argentina”.

Era julio del presente año, cuando la niña fue vista por última vez. Estaba con su padre. Desde entonces, se ha viralizado su búsqueda por medio de campañas mediáticas para ayudar a dar con su paradero.

A punto de finalizar 2021, los llamados públicos surtieron efecto. Destaparon, también, una historia difícil para cualquier menor de edad que esté en medio de los pleitos de sus divorciados padres.

Antes de la desaparición de Sophie, su padre denunció que la niña estaba siendo abusada sexualmente por el novio de su madre, identificada como Kelly Long.

Según Michael, la niña pedía que el sujeto dejara de hacerle tocamientos. Se trata de una acusación que fue escalando mediaticamente, dividiendo a la opinión pública al respecto.

La madre de la menor acusó a su exmarido de manipular a la hija de ambos para realizar ese y otros señalamientos, incluso a través de un video. Era la supuesta venganza de Michael, ya que su exmujer obtuvo la custodia de sus 3 hijos (dos hermanos más de Sophie). Meses antes de la decisión judicial, ambos tenían una custodia 50/50.

“La venganza personal de Michael Long contra su ex esposa ahora ha escalado a niveles peligrosos”, citó el medio The Sun, al portavoz de Kelly Long.

Según la madre de la menor, su exesposo, con quien enfrentó un divorcio tormentoso en 2015, habría realizado argucias utilizando a sus hijos.

“Hemos alertado a las autoridades y los abogados están haciendo todo lo posible para advertir al público sobre la naturaleza falsa de estas afirmaciones. Los expertos (peritos) creen que las acciones de Michael Long forman un ejemplo de libro de texto de ‘alienación de los padres’, un tipo de abuso infantil en el que ha utilizado constantemente la manipulación psicológica para poner a los niños en contra del otro padre”, sostuvo su portavoz que no fue identificado por el referido medio.

Tampoco hay reportes de que las aseveraciones hechas por la menor fueron elevadas a una investigación judicial. Todo se quedó en la web. De lo que sí hay constatación, es de que ambos padres han llamado a los servicios de protección infantil para presentar quejas del otro.

Otro video de la niña, asegurando a su abuela que no quería regresar a su casa porque no se sentía cómoda, forma parte de los registros, hechos públicos, en detrimento de la estabilidad emocional de cualquier infante que sea involucrado en una situación así. La de Sophie, escaló a tal punto de que las autoridades catalogaran de secuestro el proceder de su padre.

Kelly Long decidió realizar una campaña denominada #StandWithSophie para buscar tanto dentro como fuera de territorio estadounidense a su hija.

Cuando ocurrió la desaparición de Sophie, quien es la única de los 3 hermanos en poder de su padre, la novia de Michael Long, identificada como Kourtney Chalmers, realizó publicaciones reveladoras en su perfil de Facebook.

“Rezo para que esto ayude a alguien a detectarlos y nos ayude a llevar a Sophie a casa de manera segura”, en referencia a la campaña para encontrar a la niña.

“Una vez más, una evaluación psicológica informó que Michael no es una persona estable para estar con Sophie y había amenazado con huir del país con ella”, reconocía Chalmers, quien en un inicio le ayudó a su novio a recaudar fondos para salir adelante con las investigaciones contra el presunto abusador sexual.

Para comprobar lo mediático del caso, no solo en Estados Unidos, desde Australia el medio news.com.au, revelaba un desenlace durante esta semana en curso: Sophie fue ubicada junto a su padre, citando un comunicado de la oficina del alguacil de Texas.

“Sophie Long ha sido ubicada en un país extranjero y está bajo custodia protectora. Se están haciendo arreglos para que regrese a salvo con su familia en los Estados Unidos”, señalaban las autoridades texanas.

Los oficiales se cuidaron de no revelar el país exacto del hallazgo de padre e hija, además de las condiciones en las que ha sido encontrada esta última.

