Medios en Estados Unidos reportaron que las autoridades actualmente buscan detener a un influencer venezolano conocido como Leonel Moreno, quien ha protagonizado varias polémicas en ese país en el último tiempo.

El sujeto ingresó de forma ilegal a aquel territorio en abril de 2022, a través de una zona conocida como Eagle Pass (Texas).

De acuerdo a New York Post, desde ese entonces había sido inscrito en el programa Alternativas a la Detención, que le permitía estar en libertad vigilada antes de ir a la cárcel.

No obstante, los informes policiales de ese país aseguran que el hombre no siguió las reglas de su régimen, por lo que fue requerido por la justicia. Pese a lo anterior, no se presentó a declarar en ninguna ocasión.

Fox News dio cuenta Moreno llegó a tener 5 millones de seguidores en TikTok, donde generalmente enviaba mensajes bastante polémicos, relacionados a su vida en Estados Unidos.

The illegal immigrant influencer who went on TikTok and encouraged people to invade the United States and squat in people’s homes has dodged the authorities and is now on the run from U.S. immigration officials.

Leonel Moreno is a Venezuelan national who illegally entered the… pic.twitter.com/XBosWFbpsU

— RedWave Press (@RedWave_Press) March 27, 2024