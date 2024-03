Kristel Candelario fue condenada a cadena perpetua en Estados Unidos. Esto luego de declararse culpable por haber abandonado a su hija de 16 meses por irse de vacaciones a una isla. El pequeño murió en ese lapso de tiempo.

La mujer admitió que dejó a su hija sola y sin cuidado dentro de la casa del 8 al 16 de junio de 2023, lapso en el que supuestamente estuvo de vacaciones en Puerto Rico y Detroit (Míchigan).Según los documentos judiciales, Candelario le dijo a la Policía del condado de Cuyahoga que había dejado sola a la niña mientras se había ido de viaje.

La Policía encontró a la niña “envuelta en mantas sucias” con heces y orina.

Jailyn murió de hambre y deshidratación severa debido a negligencia, dijo este lunes en la audiencia de sentencia la médico forense del condado de Cuyahoga, Elizabeth Mooney, según información citada por NBC.

Ohio mom Kristel Candelario sentenced to life in prison for leaving toddler to starve to death while she vacationed in Puerto Rico https://t.co/fpqkMaWFax pic.twitter.com/kMzTPCoZwy

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 19, 2024