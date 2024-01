Jody Bunting, exestrella del programa británico Big Breakfast, fue detenido por “intento de asesinato con chocolate” a un colega, quien sufrió una fuerte reacción alérgica.

Pese a que el incidente ocurrió el 29 de octubre de 2023 en el Micklover Court Hotel Leisure en Derby, ahora se tomaron acciones y Bunting, de 45 años, terminó detenido.

Según los antecedentes que se conocen hasta el momento, desde 2017 que Bunting trabajaba como instructor de ejercicios en un club del recinto.

La acusación señala que Jody le dio intencionalmente un chocolate a un colega, quien debió ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Royal Dervy Hospital, por una reacción alérgica.

Según la exestrella que apareció en el programa Big Breakfast entre 2001 y 2002, él nunca cometió tal cosa. Agrega que fue esposado y paseado por el aeropuerto de Luton tras su detención, cuando regresaba de vacaciones, señala The Sun.

Incluso dice que él estaba de vacaciones en Marruecos cuando ocurrió el incidente.

“Me quedé en estado de shock, al ser detenido delante de un amigo y luego ser paseado por el aeropuerto de Luton esposado, sin embargo, los miembros del gimnasio me habían advertido de que podría suceder. Me sorprendió que los agentes de la policía local de Derbyshire del Sur hubieran venido hasta Londres para este asunto”, dijo al medio.

Jody también acusó que el sargento de custodia “me preguntó si aún podía dar mis patadas altas, ya que me había buscado en Google y se había dado cuenta de quién era”.

Intento de asesinato con chocolate

Tras pagar la fianza, Bunting quedó en libertad con la condición de no ponerse en contacto con miembros del personal Mickleover Court, ni ingresar al club.

Respecto a su actual situación, dijo que le va bien y que trabaja mucho menos que antes, ya que ahora solo se dedica a dar clases de fitness y entrenamiento.

“Me ha motivado a no volver a trabajar para nadie, a centrarme en mi propio negocio. Me concentro en el futuro y espero que la policía me envíe un día de estos una carta en la que me diga que no hay nada que hacer”, enfatizó.

“Es difícil decir simplemente ‘me han detenido por intento de asesinato’ y no explicar los porqués (…) Cuando le digo a la gente que fue por un trozo de chocolate, la verdad es que se ríen a carcajadas, lo cual es aún más divertido por mi trabajo y mi pasado de adelgazamiento” dijo Bunting.