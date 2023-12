La Corte Suprema de Alabama autorizó la ejecución de un recluso, condenado a pena de muerte, mediante la hipoxia de nitrógeno. El hombre es Kenneth Eugene Smith, apresado en 1988 por su participación en el crimen de la esposa de un pastor.

La determinación se tomó a fines de noviembre, a petición del fiscal general de aquel estado, Steve Marshall. Será la primera vez que utilice este método en Estados Unidos.

Por ahora, la fecha para llevar a cabo la ejecución deberá ser fijada en concordancia con la gobernadora Kay Ivey.

El método está autorizado en tres estados: Alabama, Oklahoma y Mississippi, pero aún no se ha utilizado en ningún caso.

La cierto es que el método, de momento, no genera consenso entre las autoridades del lugar.

Los condenados a muerte como Smith se verían obligados a respirar nitrógeno puro, privandolos así de oxígeno hasta su muerte. El nitrógeno constituye el 78 por ciento del aire que inhalamos y es inofensivo cuando se combina con oxígeno.

Según los informes, es probable que los prisioneros sean inmovilizados y posiblemente sedados, antes de ser sometidos al gas y perder el conocimiento. Sin embargo, el método ha provocado muchos debates, ya que quienes defienden los derechos humanos lo comparan con la experimentación humana, aunque quienes están a favor señalan que sería indoloro.

A federal judge in Alabama is urging for a change to the procedure of what would be the nation's first execution via nitrogen hypoxia next month.

Kenneth Eugene Smith is set to be executed for the 1988 murder-for-hire killing of Alabama nativehttps://t.co/mMnaihWV6n

