La noche del pasado viernes medios en Estados Unidos informaron que el expolicía Derek Chauvin fue apuñalado en prisión. El hombre había sido condenado por su responsabilidad en la muerte del afroamericano George Floyd en 2020.

La Agencia Federal de Prisiones confirmó a la agencia de noticias AFP la agresión, sin revelar el nombre de la persona herida.

“Una persona encarcelada fue agredida en la Institución Correccional Federal (FCI) de Tucson”, en el estado de Arizona, indicó en un comunicado.

“Los empleados que respondieron iniciaron medidas para salvar la vida de un individuo encarcelado”, que fue enviado a “un hospital local para su posterior tratamiento y evaluación”, explicó el boletín.

Chauvin sobrevivió al ataque, según una fuente del The New York Times.

