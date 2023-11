Una joven española, que en redes sociales se hace llamar @rayomcqueer_, es protagonista de una insólita historia ligada al trabajo, esto debido a que, semanas atrás, se volvió viral al quejarse de su empleo en una cafetería. Para su pesar, al cabo de un periodo fue despedida.

Su nombre es Carmen y en su primer clip indicó estar “agotada” de la hipervigilancia en el lugar, a eso se sumaban sus quejas por estar en un grupo de WhatsApp de la empresa.

“Me parece que eso debería ser 100% ilegal. Si estoy en mi casa, no tengo que recibir ni un mensaje de la cafetería”, indicó.

Por último también apuntó hacia los clientes, asegurando que muchas veces sintió que “le estaban coqueteando”, a lo que se sumaba que “detestaba que supieran su hombre debido a la placa que debía portar”.

Lo cierto es que el registro se viralizó y generó miles de comentarios, entre quienes estuvieron de acuerdo con sus críticas y otros que lo llamaron “mal agradecida”.

Joven se viraliza por quejarse de su trabajo en cafetería

Definitivamente aquel video trajo coletazos para la joven, ya que el pasado fin de semana publicó un nuevo posteo, donde confirmó que la habían despedido.

“El otro día fui a trabajar, a hacer mi jornada de 8 horas y medio, y sorpresa: me estaban esperando los de Recursos Humanos para tener una charlita amistosa”, aseveró.

“Me dijeron que tienen entendido que no estoy a gusto en la empresa, que no me veían contenta con mi puesto y que es por eso que necesitaban que en ese momento yo dejara de trabajar”, agregó.

Lo cierto es que la tiktoker le restó importancia al asunto, asegurando que esperaba encontrar “algo mejor” con el paso de los días.