Un actor argentino llamado Luciano Castro vivió un momento bastante incómodo en la TV de Paraguay, esto luego de recibir una especie de cumplido y ‘toqueteo’ por una de las presentadoras.

El artista iba a ser entrevistado en el programa local llamado La Mañana de Unicanal. No obstante, en el inicio una de las presentadoras se saltó el protocolo.

De esta forma, Dallys Ferreira lo saludó con total normalidad, pero Dora Ceria se acercó a el y lo tocó en pecho y hombros, para luego decir: “¡Es de verdad, señora!, ¡es de verdad!”.

Tras eso la cara del actor cambió por completo, e incluso sólo se dirigió a conversar con Ferreira.

“¿Estás acostumbrado?”, le preguntó la animadora, a lo que Castro respondió: “No, no me molesta. Pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”.

Actor argentino reacciona por ‘toqueteo’ en vivo

Excelente lo de Luciano Castro acá dandole una lección al feminismo actual.

"No me molesta, pero si yo lo hago al reves tengo una demanda" pic.twitter.com/HMpwMs7DvZ — Caminista (@Camicaminista) November 2, 2023

“Si yo te digo ‘a ver si es de verdad’ y vamos todos presos. Vamos todos presos. Lo hacés vos y es gracioso. Lo hago yo y voy preso”, agregó.

“Hablo por la igualdad que supuestamente existe. No vendamos humo. No me molesta porque me sienta prostituido. Me molesta la desigualdad”, concluyó.

No obstante, segundos después, el artista prefirió pasar directo a la entrevista que iba a tener en estudio.

De acuerdo al diario La Nación, de Argentina, la conversación posterior se dio en buenos términos entre Luciano Castro y las animadoras.