Según detallan medios españoles como ABC, el hecho ocurrió durante una comisión del Parlamento de Cataluña en mayo de 2022, aunque recién se ha viralizado tras ser compartido por el propio parlamentario.

El momento tuvo lugar luego que Lema Rashid, una refugiada del país islámico, asistiera al parlamento para hablar sobre políticas de asilo en la Comisión de Acción Exterior, Transparencia y Cooperación.

En un momento, Rashid toma el micrófono y mirando directamente a Alberto Tarradas, representante de VOX, le señaló: “Mira que eres guapo y me has caído bien hasta que has abierto la boca”.

El diputado no dejó pasar la oportunidad para responder, sonriente, aludiendo al feminismo.

“Le agradezco el piropo, se lo agradezco”, comenzó señalando.

“Me gustaría devolvérselo pero lo que pasa es que no puedo, porque si lo hiciera, las charos feministas me desterrarían completamente de este Parlamento”, agregó.

“Se ha acabado la cultura del piropo. Lo lamento por ustedes”, complementó.

¿Qué hubiera pasado si esta situación se hubiera dado a la inversa? 🤔 pic.twitter.com/SPufj0OFXw — Alberto Tarradas Paneque 🇪🇸 (@AlbertoTarradas) September 12, 2023

Pese a que el diálogo ocurrió hace más de un año, Tarradas lo compartió recientemente en su cuenta de X para plantear una interrogante.

“¿Qué hubiera pasado si esta situación se hubiera dado a la inversa?”, escribió, desatando todo tipo de respuestas por parte de los usuarios.

“Si un diputado de VOX se hubiese referido a una compareciente por su aspecto físico estaría abriendo informativos”, es una de las respuestas que recibió la publicación, mientras que otro usuario señaló: “Ya habría especiales en televisión y manifestaciones convocadas”.