Medios internacionales dieron a conocer la historia de Jennifer Young, exMiss Inglaterra que actualmente está en la cárcel debido a que intentó ingresar con 13 kilos de droga a México. La mujer arriesga hasta 20 años de cárcel.

De acuerdo a lo que detalló Infobae, Young fue reina de belleza en 2007 y durante los últimos años se había desempeñado como guía turística en España y Latinoamérica.

Su último destino había sido México, país al que había viajado en agosto de 2022. No obstante, en esa ocasión los perros del aeropuerto dejaron “marcado” su equipaje.

Luego, en la revisión, la policía encontró hasta 13 kilos de ketamina, la cual estaba esparcida en diversos frascos.

Inmediatamente la mujer fue llevada hasta la prisión y, hasta la fecha, se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el país.

CÁRCEL A EX REINA DE BELLEZA

Según el portal MailOnline, la ex reina de belleza de Miss Inglaterra, Jennifer Young, se enfrenta a 20 años en una cárcel mexicana por sospecha de tráfico de drogas. Fue arrestada tratando de pasar ketamina por 250mil euros en el aeropuerto de Cancún pic.twitter.com/tFlebRpVOH — SIPSE NOTICIAS TVCUN (@sipsenoticiastv) April 21, 2023

Mentira de Jennifer Young

Durante todo ese tiempo Jennifer Young mintió a su familia, asegurándoles que se encontraba de viaje por el mundo, cuando en realidad estaba recluida en una celda.

Su madre indicó a Daily Mail que recién en abril supo de la situación de su hija, asegurando que pensaban que su vida en México era normal.

“Yo sigo en shock. Sabía que Jenny estaba en México, pero pensé que estaba de viaje. Acabo de enterarme de que Jenny está en prisión”, expresó.

“Mi cumpleaños es en marzo y, no importaba en qué parte del mundo estuviera, Jenny siempre me llama. Pero esta vez no, por lo que me preocupé”, agregó.

Por lo pronto, la mujer aseguró que su hija fue visitada por el cónsul de Reino Unido en México, quien inició trámites para que sea trasladada a una cárcel más segura.

“Estoy tan preocupada. Aún no caigo en cuenta de todo lo que pasó, no puedo dormir, pero esto no se trata de mí, se trata de Jenny y de cómo superará todo esto”