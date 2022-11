Un experimento social sobre caridad ha revelado que los peatones entregan más dinero a los mendigos que usan un traje, aunque esté deteriorado, que a aquellos que llevan un jeans, según se detalla en un reciente estudio publicado por la revista Frontiers in Psychology.

La investigación fue llevada a cabo en dos grandes ciudades estadounidenses: Chicago y Nueva York. En esos lugares, el principal autor de la investigación, el psicólogo social Bennet Callaghan, de la Universidad de Nueva York, se situó con un cartel y un vaso vacío para pedir dinero, pero con diferentes atuendos.

Luego de tres horas y media pidiendo dinero con un traje de negocios y bien peinado, el autor de la investigación recibió unos 54 dólares estadounidenses. En cuatro horas, y vestido con camisa, unos jeans y pelo desordenado, recaudó 21 dólares.

Durante su estadía en Chicago, el mensaje de su letrero decía: “Al menos 1.700 habitantes de Chicago durmieron en las calles en enero de 2011. Aún no hace frío, pero el invierno se acerca. Cualquier donación ayudará. Gracias”. En Nueva York usaron otro mensaje.

Estos resultados sugieren que, a la hora de hacer donaciones en las calles, los peatones juzgan la clase social de quienes les piden dinero basándose únicamente en la apariencia de la persona sin hogar.

Bennett Callaghan, from @GC_CUNY Stone Center, & colleagues shed light on how signals of social class – here, mostly clothing – influence giving. Remarkable results from the field & experimental follow-up. @bennettcallag @quintonmd @mwkraus @stone_lis https://t.co/YC0kMNhYPd pic.twitter.com/4nOv8JPYpl

— Janet Gornick (@JanetGornick) September 21, 2022