Irónicamente, fue por un exabrupto idiomático, con tintes de machismo.

Rebobinemos. Este jueves, la extimonel del Colegio Médico respondió a través de sus redes sociales a quienes la criticaron tras verla de compras en el exclusivo mall Casacostanera de Vitacura.

Siches mostró en Instagram parte del vestuario que compró: un vestido de fiesta para asistir a dos matrimonios, algunas tenidas más casuales y ropa para su bebé. “Próximamente seré ministra del Interior pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que me vean en el mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando”, lanzó desafiante.

Comentarios más, comentarios menos, el asunto parecía haber quedado ahí, hasta que hizo su aparición Jaime Raúl Campusano Troncoso, más conocido como el profesor Campusano, quien haciendo gala de su destreza con el lenguaje, volvió a inflamar las redes sociales al burlarse de la fisonomía de la futura secretaria de Estado.

Mal busto…perdón, gusto. — Jaime Campusano (@Profecampusano) February 18, 2022

Ante la avalancha de recriminaciones en su contra que lo llevaron incluso a convertirse en Trending Topic (Tendencia) en Twitter, el profesor de castellano y comunicador, volvió a derrochar destreza en ambas disciplinas:

Ni un respeto por tu amiga. Ni antes ni nunca. Guardate tus opiniones, las mias no van para ti. NA QUE VER CON EL GENERO. Métete en tus cositas. Ok. — Jaime Campusano (@Profecampusano) February 20, 2022

“¿Cómo haber sacado la vedetón?”

Sobre Campusano, cabe destacar que nació hace 77 años en Iquique, misma tierra que lo declaró Hijo Ilustre en 2009, bajo la gestión de la alcaldesa Myrta Dubost. Se recibió como profesor de castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, alejándose de la docencia para hacer carrera como comunicador en prácticamente todos los canales de televisión del país, desde donde promovía sus diversos libros sobre chilenismos, el buen hablar y la defensa del idioma.

Cabe consignar que no es la primera vez que Campusano se mete “en las patas de los caballos” por sus dichos sobre las mujeres. En 2019, el docente dejó sorprendidos a los comensales del programa La Divina Comida de Chilevisión al abogar por el regreso de segmentos como la vedetón o los teams playeros.

“¿Pero por qué encartucharse tanto? ¿Como haber sacado la vedetón y los team de verano que le daban una alegría linda a la playita?”, afirmó frente a Camila Andrade, Carolina Paulsen y Marcelo Díaz.

Ante la incredulidad de las mujeres presentes en la mesa, Campusano se explayó:

“Este verano eran refomes los teams en las playas. Antes había niñas preciosas. Me gustaba ver a las chiquillas. Yo no tenía ojitos de viejito degenerado, no, no… pero encontraba que estaba bien. Ahora estaban tapaditas. No te digo que me dejaba como viejo lacho, pero lo encontraba agradable”.

Mejor como decía su colega, Mario Banderas: “Usted, no lo diga”.