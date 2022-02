La futura ministra del Interior, Izkia Siches, realizó una publicación en Instagram, donde se refirió a la difusión de una fotografía de ella comprando en un centro comercial del sector oriente de la región Metropolitana.

Siches afirmó en su cuenta de Instagram que “jamás imaginó” que acudir a comprar a un mall podría generar algún tipo de polémica, agregando que en las próximas semanas debe ir a 2 matrimonios y desde que empezó la pandemia ha tenido pocas oportunidades de ir a comprar.

“Por la pandemia no he ido mucho al mall para evitar las aglomeraciones y además porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda pero ahora eso es más flexible. Habitualmente iba al Plaza Egaña que me queda más cerca de mi casa y es amplio. En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levanté tempranito y me fui a Casa Costanera, jamás imaginé que eso terminaría en una polémica”, indicó la expresidenta del Colmed.

La futura ministra indicó que fue a Casa Costanera porque pensó que tiene muchas tiendas de vestidos y ropa para niños, asegurando que necesitaba ropa nueva, debido a que tras ser madre a mediados de 2021- su cuerpo ha experimentado cambios.

“Me pareció una buena idea ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de guaguas y un H&M que está casi vacío. Con mi nuevo cuerpo necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro por internet, no he tenido buenas experiencias. Próximamente seré ministra del Interior pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que me vean en el mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando”, sostuvo Siches.

Finalmente, la médico compartió las imágenes de las cosas que compró: ropa para ella y su hija Khala.