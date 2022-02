Muzaffer Kayasan, un hombre turco de 56 años lleva más de un año en cuarentena, esto tras resultar positivo a test Covid en 78 ocasiones.

Kayasan, quien es residente de Estambul, padece de leucemia y contrajo Covid en noviembre del 2020, razón por la cual no ha podido ser inoculado.

El triste récord de Muzaffer

El hombre turco posee el triste récord del periodo más largo de contagio, algo no visto antes en pacientes de Covid.

Muzaffer fue diagnosticado con leucemia hace cuatro años. A pesar de haber tenido un tratamiento exitoso no ha logrado recuperarse del todo, consigna el medio Perfil.

“No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi modo de vida“, lamentó el hombre.

Aunque Kayasan se aisló durante su recuperación del tratamiento de leucemia igualmente contrajo el virus hacía finales del 2020.

Recibió tratamiento en un hospital de Estambul después de sufrir problemas respiratorios, pérdida de visión y de apetito, lo cual le dificultaba caminar.

Terminado el tratamiento Muzaffer fue dado de alta y regresó a su casa en Sariyer, Estambul, donde tuvo que continuar su cuarentena.

Aunque Muzaffer podría haber sido liberado dos semanas después, las pruebas de Covid nunca han dado negativo.

De esta manera el hombre ya ha cumplido nueve meses de cuarentena en el hospital y otros cinco en su casa. Más de un año desde el primer test.

El llamado de auxilio del hombre

Muzaffer hizo un llamado a las autoridades turcas para buscar una solución ya que pasa sus días sólo en casa, donde puede ver a sus hijos y nietos sólo desde una ventana.

El hombre ha preguntado en numerosas ocasiones a los médicos qué sucede con su cuerpo, quienes le dijeron que las pruebas continúan dando positivo a causa del mal estado de su sistema inmunológico.

El hombre turco que fue sometido a un trasplante de médula ósea hace tres años -un año después de su diagnóstico de leucemia- dijo: “doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado”.

Síndrome de Covid largo

Cómo ha consignado anteriormente BiobioChile, este síndrome consiste en la prolongación de los síntomas de Covid por semanas e incluso meses después de haber contraído el virus.

Lo más característico de esta afección es que los malestares se pueden mantener incluso después de un resultado negativo.

No obstante, existe otra cantidad de personas que no sufren síntomas relacionados con Covid pero mantienen el virus en el cuerpo. Lo cual, al parecer, es el caso de Muzaffer, según sus declaraciones.

“Me recuperé, pero todavía tengo los restos de Covid-19 en mi cuerpo. Esta es la única explicación que me dieron para las pruebas positivas”, dijo el hombre.

La esposa e hijo del hombre, quienes han tenido contacto con él durante su cuarentena, han resultado negativos a los test de detección del Covid, lo que hace de su situación aún más llamativa.

Kayasan asegura que toma puntualmente los medicamentos recetados para aliviar el virus, hace deporte en una máquina de correr en casa e intenta mantener la moral alta.

No obstante, le afecta no poder tener contacto con su familia. “Cuando nació mi nieto, estaba siendo tratado por leucemia. Solo pude verlo una o dos veces durante el proceso de tratamiento. Por otro lado, no pude tocar a mi nieto de dos meses todavía, y esto me entristece mucho”, consignó Perfil.

Sobre la inoculación Muzaffer dijo: “Una persona que no está vacunada es para mí una persona que daña a la sociedad, a sí mismo y a su familia” a lo que agregó “en los meses que pasé en el hospital, vinieron muchos pacientes de leucemia como yo… Fui testigo de muertes, incluso de jóvenes”, lamentó el hombre.