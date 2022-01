El pasado fin de semana se registró un hecho bastante polémico en una estación de metro de Bruselas, Bélgica, donde un hombre fue captado empujando a una pasajera hacia las vías del tren, cuando éste estaba por pasar. La víctima salvó milagrosamente, ya que el conductor frenó a tiempo.

De acuerdo a lo que reportó The Brussels Times, el hecho ocurrió en la estación llamada De Brouckère, cerca de las 19:00 horas y cuando había gran cantidad de personas.

La mayoría de las pasajeros pensaron lo peor luego que la mujer fuera lanzada hacia el lugar. No obstante, y por fortuna, el conductor del tren alcanzó a activar el freno de emergencia.

Debido a esto la víctima logró salir ilesa desde el lugar, siendo ayudada por trabajadores.

Tentative de meurtre dans la station de métros Rogier à Bruxelles, ce vendredi, peu après 19 h 40.

Le conducteur de la Stib est heureusement parvenu à effectuer un freinage d’urgence et il a ainsi pu éviter le pire in extremis.https://t.co/R9Vp6poSE0 via @sudinfo_be pic.twitter.com/4tIwpbGgrT

