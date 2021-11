“Funpalast” es un nombre que ha sonado mundialmente en los últimos días. Su recién implementada estrategia para publicitarse incluye a la vacunación contra el coronavirus. Completar el esquema, tiene implícitos sus servicios sexuales.

Así lo han dado a conocer medios como News Sky. La promoción viene de este prostíbulo, ubicado en Viena, Austria, tiene vigencia en un lugar que se describe como “Saunaclub de estrellas del sexo”.

Los mayores de 18 años, que demuestren que se han vacunado, obtienen un vale en su página web por un monto de $46 dólares con 36 centavos, el equivalente a 30,230 pesos chilenos.

El horario para el “canje”, está delimitado entre las 16:00 a las 22:00 horas locales, pero solamente los días lunes.

Por si esta promoción, con responsabilidad social empresarial, no fuera suficientemente atractiva, el Funpalast ha instalado una clínica para que las personas se vacunen.

NBC citó al propietario del negocio, Christoph Lielacher, quien reconoció que en un inicio todo fue concebido como una “idea de marketing”, pero que se fue convirtiendo en algo “absolutamente serio”.

Dicha estrategia logró que sólo el pasado lunes 8 de noviembre, 150 visitantes del burdel fueran vacunados. El referido medio estadounidense asegura que pudo comprobar la cifra.

“Tenemos una línea de vacunación perfecta. Tenemos dos médicos, tenemos enfermeras (…) Tenemos una sala donde te vacunan y luego, tenemos una sala donde puedes sentarte o acostarte, así que no es una broma. Es una línea perfecta para la vacunación”, insistió Lielacher.

Las reglas 2G que han motivado al placer a cambio de la vacunación

Medios como CNN describen a Austria como el país con menor índice de vacunación contra la covid. Sólo cerca del 64% de los austríacos están vacunados en todas las dosis previstas.

Ante la apatía del resto de ciudadanos que no se han inoculado es que el gobierno local implementó las reglas 2G, las cuales tienen como base que toda persona sin esquema de vacunación contra el coronavirus debe quedarse en casa. Se le prohíbe la entrada a cafés, restaurantes, peluquerías, entre otros sitios concurridos.

Es por eso que el burdel Funpalast decidió actual sobre el contexto, ofreciendo el vale de ingreso para que pueda estar con “una dama de su elección”, previa vacunación efectuada.

“El negocio no es tan bueno porque mucha gente no viene por miedo al coronavirus, y tenemos muchas normas del gobierno. Tenemos la norma 2G, por lo que no se puede entrar en cualquier pub o en cualquier restaurante o bar”, reconoció Christoph Lielacher.

Sin embargo, hay una letra chica que se debe leer y que, por lo general, no es el fuerte del consumidor en cualquier parte del mundo.

“También se puede tener sexo, pero el sexo hay que pagarlo”, aseguró el propietario del negocio.

Las mujeres no pueden ingresar a las instalaciones del Funpalat. No obstante, si se vacunan en su clínica, reciben un vale para un centro fitness. “Para que todo el mundo pueda venir”, según Lielacher.

En Alta Austria y Salzburgo a las personas se les prohibió salir de sus hogares, excepto para fines esenciales, como comprar alimentos o visitar al médico, debido al avance del coronavirus y a la negativa ciudadana de vacunarse.

El canciller austriaco Alexander Schallenberg comunicó la medida, asegurando que la vacunación de su país sigue siendo “vergonzosamente baja”, y agregando: “No veo por qué dos tercios deberían perder su libertad porque un tercio está titubeando”.

A empresarios como el dueño del prostíbulo Funpalast, no les convienen las restricciones que está implementando el gobierno central.

Lielacher confía en que otros accedan a vacunarse para evitar que empresas como la suya sufrieran. En su caso, reabrió las puertas del burdel en mayo pasado. Previamente, la empresa se vio obligada a cerrar por medio año (Noviembre de 2020).

“Perdí quizás el 50 por ciento de nuestro dinero” en el transcurso de la pandemia, aseguró.

Las dosis que ha dispuesto, en coordinación con las autoridades sanitarias, buscan en alguna medida, reducir la brecha de los no vacunados, a cambio de la diversión para adultos que se ofrece.