Un hecho bastante curioso se generó al interior de una escuela en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde un alumno de quinto básico llegó hasta el lugar usando falda, debido a que le habían prohibido llevar short en medio de una ola de calor.

La fotografía del hecho se viralizó y el muchacho conversó al respecto con el medio trasandino TN, donde explicó que pidió al recinto IPEM N°359 Arturo Umberto Illia de Villa Carlos Paz ir con pantalones cortos, debido a que a diario caminaba varios kilómetros en medios de altas temperaturas.

“No me gusta vestirme así, pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera (falda) encima del pantalón corto para poder pasar”, expuso.

En ese instante el adolescente sostuvo que desde el colegio le permitieron la entrada, aunque horas después le llamaron la atención.

“De muy buena manera me vinieron a hablar y me explicaron que se debe respetar el uniforme y que no podía volver a usar la pollera”, indicó.

También en conversación con el citado medio la directora del establecimiento, Alejandra Porte Laborde, indicó que el tema fue tratado con el estudiante y su familia.

“Lo llamamos y se le preguntó por qué asistió con esa vestimenta, para saber si era por una cuestión de identidad de género y respondió que no. Dijo que lo hacía por el calor y que como no lo dejaban venir con bermudas y la pollera de las chicas está permitida, pasó con pollera”, aseveró.

“Se habló con la mamá y se la puso en conocimiento sobre lo que había pasado; y también con el estudiante, que comprendió la situación y entendió que se podría haber utilizado otro camino para realizar este reclamo”, agregó.

Por lo pronto, la autoridad aseguró entender el problema por el que estaba pasando el alumno, por lo que se comprometieron a abordarlo.

“Creo que ya no hace falta platearlo formalmente, porque con esta situación se puso el tema sobre la mesa. Ahora lo vamos a tener que tratar con toda la comunidad y ver qué es lo que se resuelve”, concluyó.