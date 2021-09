La influencer y bloguera norteamericana Jordan Cheyenne se encuentra en el ojo del huracán, luego de haber subido por error un video donde obliga a llorar para las cámaras a su hijo de nueve años.

Debido a la ola de comentarios y críticas, la también youtuber -que se autodenomina creadora de contenidos de belleza y estilo de vida- cerró su canal de Youtube.

El clip que ya es viral, fue subido bajo el título “Estamos con el corazón roto” y supuestamente se dedicaría a la hospitalización del perro de la familia, que se encontraban con parvovirus.

Y aunque al principio parecía un video normal, hacia el final de este, se le ve dando instrucciones a su hijo para llorar y sobre cuál era la mejor pose para la cámara.

“Actúa como si estuvieses llorando”, le dice al pequeño, quien replica: “Pero si estoy llorando, mamá”.

this is so DISTURBING what is wrong with mom vloggers omfg pic.twitter.com/krUjM5Sfit

— elle woods ♿︎ 24 (@artangeIII) September 8, 2021