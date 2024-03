Conmoción mundial generó el anuncio que Kate Middleton realizó el pasado viernes, al confirmar que padece de cáncer y está en tratamiento. De inmediato, las alarmas sonaron al interior de la Familia Real.

Rápidamente hubo reacciones de parte del Rey Carlos III, la reina Camilla y la familia de Kate, los mensajes incluso vinieron desde Norteamérica, específicamente de Meghan y Harry, los duques de Sussex.

De acuerdo a lo que informa este lunes el periódico The Times, los duques se habrían enterado de la situación a través del video que Kate grabó desde su recidencia.

Por lo anterior, y debido a la conmoción inicial, decidieron dejar atrás sus diferencias y la llamaron esa misma jornada.

El citado medio detalla que, según el entorno de la Princesa de Gales, la conversación se extendió por cerca de 45 minutos. En ella no participó el Príncipe William.

William and Kate have put ‘Harry problem’ to back of their minds and have ‘no plans for reconciliation’ during his visit next month https://t.co/xUJkjb0uhP

— LBC (@LBC) March 25, 2024