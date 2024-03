El portal gastronómico Taste Atlas, uno de los más destacados a nivel mundial, volvió a reconocer al pisco chileno en sus listados. En este caso se trató de los ‘Mejores licores en el orbe’, donde aparecen otras destilados célebres.

En este contexto, el tradicional licor nacional fue distinguido en el lugar 33 entre las mejores 50 bebidas alcohólicas del mundo.

En este sentido, la serie de evaluadores de la revista le entregaron una puntuación de 3.9, sobre un máximo de 5.0.

“Se considera una bebida nacional tanto en Perú como en Chile, pero el estilo y el carácter del pisco pueden diferir según el lugar donde se creó. El pisco chileno se elabora predominantemente con moscatel y se puede destilar más de una vez, aunque también se permite el envejecimiento en roble”, indicaron en el portal.

“Dependiendo del método de producción y la elección de las uvas, su perfil de color y sabor puede variar significativamente. El pisco se puede disfrutar solo, preferiblemente como digestivo, pero también se suele utilizar en cócteles y bebidas mixtas, como el clásico Pisco Sour, Pisco Punch o Piscola”, agregaron.

