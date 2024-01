Se trata probablemente de uno de los juegos de cartas más famosos alrededor del mundo. Famoso por ocasionar más de una pelea, “UNO®” sigue siendo el favorito de muchos a la hora de tener noches de juegos en familia o con amigos. Mattel, la empresa creadora del juego, ha sacado al mercado diferentes variantes de este, sin embargo, la más reciente promete ser algo más intensa que las demás. Se llama “UNO® Show em’ no mercy”.

Una de las principales novedades de este nuevo mazo de cartas, es que además del clásico (y temido) roba 4, incluye una nueva carta que obliga a robar 10. “Brutal. Implacable. Sin disculpas. Presentamos UNO Show ‘Em No Mercy con reglas y sanciones más estrictas que hacen de ESTE el juego más despiadado de UNO hasta el momento”, describen desde el juego en sus redes sociales.

UNO Show 'Em No Mercy is even more brutal than the original. Forget the Draw 4, we now have DRAW 10s. UNO Show 'Em No Mercy is now available @Walmart. pic.twitter.com/eweLzgoAjc

— UNO (@realUNOgame) November 20, 2023