La Once, la sobremesa, vestir en capas y otros, fueron actualizados con un par de recomendaciones más, que tienen que ver con modales y seguridad.

Quien nunca ha tenido la suerte de pisar esta franja larga de territorio sudamericano, llena de contrastes, debe buscar una lista de consejos al venir a Chile, para tener la mejor experiencia.

Sin embargo, no sólo se trata de los primerizos en la tarea, sino, de quienes se fueron y no están enterados de las últimas recomendaciones que sitios especializados ofrecen, a la vanguardia de los tiempos.

Y es que el cambio en las sociedades no sólo es tecnológico. Los de tipo social están evidenciando una variación en las costumbres y cuidados que se deben tomar en cuenta, en ciertas regiones…para bien o para mal.

No es una experiencia única en este país. Para nadie es un secreto que unos territorios mejoraron sus formas de vida y otros tienen desafíos por delante, como los que se mencionarán en este informe.

LonelyPlanet y sus consejos al venir a Chile

Como son 14 los consejos al venir a Chile, que LonelyPlanet ofrece, no mencionaremos la lista completa, pero sí los más significativos.

Tampoco es una novedad de parte de este sitio web. Pero, más adelante, quedará evidenciado que, en dos apartados, definitivamente lo es. Mientras tanto, entre las recomendaciones más significativas para mencionar, se encuentran:

Hablar un español, cuando menos básico, ya que a juicio de este portal especializado “Los chilenos tienen fama de ser más tímidos que la mayoría de los latinoamericanos, y la gente local normalmente no habla con extraños a menos que les hagan una pregunta”.

Lo anterior, tiene otra advertencia explícita y es que, fuera de Santiago y otras grandes urbes, el idioma inglés es escaso. Por eso, el español es importante para comunicarse con los chilenos, sobre todo en áreas rurales.

Las famosas 3 capas (o más), que para muchos con climas cálidos son impensables. Sin embargo, una advertencia importante para no pasar frío, es que se deben llevar porque, aunque en el día haga calor, cuando el sol se despide, el cuerpo sufre las consecuencias.

“No importa si te quedas en la costa, en los Andes, en la Patagonia o en el desierto de Atacama, las temperaturas en todo Chile bajan considerablemente al atardecer, lo que hace que sea necesario usar capas en cualquier época del año. Incluso en el Valle Central y Santiago, un día extremadamente caluroso puede transformarse en una tarde fresca antes de que te des cuenta. Lleva siempre una capa extra cuando salgas durante un día completo”.

Lo de hacer fila, es otro de los consejos-costumbres, que se encuentran en la lista para ser atendidos, ya que en otros países los sistemas de pago y entrega de artículos y más, tienen otra estrategia

“¿Por qué hacer fila una vez cuando puedes hacerlo varias veces? En Chile no es raro hacer un pedido en una fila, pagar en otra y recoger tu pedido en una tercera. En un supermercado, se espera que usted haga cola para pesar el pan, las frutas y las verduras en filas separadas antes de llevar sus artículos a la caja para pagar”.

Consejos actualizados sobre La Araucanía y no alzar la voz

La actualización que esta nota destaca sobre los consejos al venir a Chile, por parte de LonelyPlanet, tiene que ver con dos situaciones que en los últimos años se han evidenciado tanto a nivel local, como internacional, debido a las noticias.

Elaborando una explicación del conflicto en el que este sitio asegura que los principales blancos de ataque son las forestales y los propietarios de las tierras, la disputa se torna violenta para todos, en ocasiones, y deriva en el bloqueo de carreteras y ataques violentos.

“La zona a evitar se encuentra en el límite de las regiones del Biobío y la Araucanía, aproximadamente entre Lebu y Temuco, siguiendo la cordillera costera. Dicho esto, volar a Temuco para visitar destinos turísticos andinos populares como Pucón o Malalcahuello suele estar perfectamente bien”.

La advertencia de “No vayas a La Araucanía”, no es la única actualización. Existe otra que tiene que ver con una costumbre cultural en la mayoría de los chilenos, la cual resienten ante otros que no la adoptan.

“Mantén la voz baja. Los chilenos son, en general, personas tranquilas y respetuosas que prefieren evitar destacar entre la multitud. Los turistas que hablan en voz alta llaman inmediatamente la atención sobre sí mismos y, a menudo, de forma negativa. Hablar en voz alta en un idioma extranjero en las calles de algún lugar como el centro de Santiago también puede ser una buena manera de alertar a los carteristas sobre un objetivo potencial”, indican.

Otro consejo que no está de más, desde el mencionado sitio web, es comprobar si no hay protestas en Santiago, u otras regiones mayormente pobladas, antes de salir, en las que a menudo se emplean cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlas.

De los terremotos, beber agua de la llave (o grifo) y pagar SIEMPRE con tarjeta

Aspectos como “La Once”, la sobremesa después de una comida fuerte, donde los meseros ya están más que habituados con el famoso ofrecimiento del bajativo, son de los consejos aparentemente más comunes en este país sudamericano.

Sin embargo, hay una frase que destaca por su consejo, que roza con el límite del reto: “No seas paranoico con los terremotos

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta”.

Tras hacer alusión a terremotos como el de 1960, que se estima fue de casi 10 grados de magnitud, queda evidenciado que los chilenos tienen una de las culturas sísmicas más estables-una clara ironía-, ya que saben cuándo es momento de salir de sus casas o no. Por lo demás, si alguien entra en pánico, es causal de risotadas entre quienes están acostumbrados a los “sismos” de 7 grados, en otras partes llamadas terremotos.

Otro punto de esta lista de consejos al venir a Chile, figura la de tener mucho ojo con beber agua de la llave (o grifo), a menos que no sean las ciudades que se mencionan a continuación. Esto, para evitar problemas a la salud durante lo que se supone es una estadía placentera.

“Una buena regla general en Chile es que el agua es perfectamente segura para beber desde el sur de Santiago. De hecho, en la Patagonia es francamente deliciosa y se utiliza para hacer excelentes cervezas artesanales. Hacia el norte, hacia el desierto de Atacama, es mejor evitar el agua de la llave, excepto en grandes ciudades como La Serena y Antofagasta”.

Aprenda a saludar: entre los consejos al venir a Chile que nunca están de más

“A donde fueres haz lo que vieres”, parece una frase hecha a la medida para Chile, si tomamos en cuenta lo de tomar La Once, almorzar o cenar tarde, no beber agua del grifo, según regiones, ponerse varias capaz después de caer el sol, no visitar ciertas zonas conflictivas, acostumbrarse a las convulsiones (llámese terremotos o protestas), etc…

No obstante, en la lista figura el hecho de aprender a saludar correctamente a los chilenos, ya que en otros países no es una costumbre (EEUU, por ejemplo) el saludo de beso en la mejilla, a menos que la persona lo permita.

“Como ocurre con muchos otros pueblos latinoamericanos, los chilenos son conocidos por sus cálidos saludos. Es típico que las mujeres saluden a otras mujeres, o a hombres, con un beso (de mejilla derecha a mejilla derecha). Los hombres saludarán a las mujeres de la misma manera y ofrecerán un apretón de manos a sus compañeros, tal vez seguido de un abrazo, si se han vuelto cercanos”, advierten.

Por tales razones, es importante tomar en cuenta los consejos al venir a Chile, donde no debe sorprender el famoso pago con tarjeta para todo y en todos los comercios, desde los más grandes a los de barrio, donde extranjeros se han mostrado asombrados, por el nivel de adopción a la cultura de la maquinita, a la hora de pagar una leche, pan u otro artículo.