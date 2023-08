No sólo realiza su contenido de temas como los pagos en Chile. Este mexicano se refiere a otros como migración y compara la seguridad pública entre Chile y México. "No sé en qué momento empezaron a ser aquí normales las balas".

México y Chile se han diferenciado, a través de la historia, por costumbres que son características de cada país. Sin embargo, un creador de contenido mexicano dedicó uno de sus videos a hacer énfasis en las formas de pago en Chile.

Hace algunos meses, Michel Arriaga llegó a esta franja larga de territorio, donde le ha llamado la atención varias de las situaciones que sus habitantes protagonizan, como parte de una arraigada cultura no sólo de consumo, sino en varios ámbitos de la vida que, al parecer, son marcadamente distintos en suelo mexicano.

Con una nutrida cantidad de seguidores, este oriundo de latitudes norteamericanas -porque no sólo Estados Unidos está en Norteamérica- deja, en todo caso, bien claro que no se trata de una crítica. Es una forma de llevar conocimiento a sus paisanos, de lo diferente que es vivir en un país como este, a pesar de hablar (casi) el mismo idioma.

La cuenta desde la que se puede acceder a su variado contenido respecto a Chile y, en ocasiones, haciendo comparaciones de lo vivido en México y en este país, es @michele.arriaga.

Las formas de pago en Chile: “En México te van a mandar pero bien a la chingada”

Con una frase bien coloquial, característica de los mexicanos, Michele Arriaga, dio a conocer su asombro de las formas de pago en Chile, en los comercios más pequeños que en los barrios de su país se denominan “tienditas”, pero que acá se conocen como “negocios”.

“Cosas que puedes hacer en Chile, pero que en México no”, se lee en la descripción de su publicación en TikTok, donde este creador de contenido se explaya, en menos de un minuto, sobre el tema antes mencionado respecto a las compras en el almacén.

“Cuando llegué a Chile algo que me llamó muchísimo la atención, es que tú puedes llegar a cualquier almacén o a cualquier tiendita de la esquina y puedes pagar con tarjeta. Y no sólo eso, sino que también puedes pagar con tarjeta de crédito”, enfatiza Arriaga, con un gesto que denota el asombro por este tipo de transacción en los comercios de barrio.

“Yo no lo hago porque se me hace super raro. Pero aquí es muy común que la gente vaya a la tiendita de la esquina y pida un… no sé, una leche y un pan y pidan pagar a crédito”.

La reacción se debe a lo que el joven tiktoker explica lo que ocurre en su país, donde los propietarios de las denominadas tienditas reciben sólo efectivo a la hora de que el vecino cancele una compra.

“Wey, en México tú vas a un almacén o a una tiendita de la esquina y le dices al señor que vas a pagar con tarjeta de crédito, te va a mandar pero como bien a la chingada y ni siquiera va a tener la maquinita para cobrarte”.

En Chile, hace algunos años, los comercios mexicanos como Oxxo se han multiplicado en varias regiones de Chile. Es usual que reciban el crédito, como en general se hace en este país. Arriaga lo sabe, pero eso es otro caso, según él.

(En México) se te van a quedar viendo bien raro si tú llegas a un almacén y dices ‘Voy a pagar con tarjeta de crédito’. Te van a decir: ‘No mames, ¿neta?’, aseguró, riéndose por la situación.

“No sé en qué momento comenzaron a ser normales aquí las balas”

Para nadie es un secreto que, en materia de (in)seguridad, Chile sí se está pareciendo a países como México.

Ese punto es parte de uno de los registros que compartió el tiktoker mexicano, Michel Arriagada. El cambio, a su juicio, ha sido drástico desde su llegada a este país.

“Las noticias están bien… feas. Me recuerdan a mi antigua vida en México. Me acuerdo de una vez que vine de vacaciones con dos primas y sí estábamos viendo las noticias. Uy, hace ya como 5 o seis años, y una de mis primas me dijo que acá las noticias estaban bonitas. Pero, últimamente, están igual o peor que en México, en la zona fea, porque en mi zona no pasaba nada”, aclaró.

Lo que a este joven, como a otros extranjeros viviendo en Chile se le hace difícil es como, de un tiempo a la fecha, los hechos delincuenciales comenzaron a ser más frecuentes, incluso, con formas de amedrentar a las víctimas de un asalto, por ejemplo.

“No sé en qué momento empezaron a ser aquí normales las balas…tun, tun, tun, tun. O que un wey, te ‘pugh’ (dispare) por un teléfono. Yo, sólo sé que no quiero volver a normalizar eso. En México, miles de veces pasé en puestos de periódicos con noticias horribles, con fotos y todo y para mí era normal”, sostiene el joven.

Arriaga agrega que se daba el caso de personas desaparecidas, sobre todo mujeres, por lo que no quiere volver a sentir que la historia se repite, esta vez viviendo en Chile, donde se debe actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde, incluyendo temas de migración.

“Ojalá que las autoridades puedan hacer algo antes de que esto se descontrole. Y, sí, también hablo de los migrantes como yo, que también nos pidan todos los papeles para ingresar, la carta de antecedentes penales y todo lo que sea necesario para vivir de forma bien en el país. La migración no es mala, siempre y cuando sea controlada”. aseguró.

No sólo las formas de pago en Chile: “Wey, les enseñan que México está en Centroamérica”

La cuenta del tiktoker mexicano, Michel Arriaga, tiene un recorrido por las cosas que le gustan, además de las formas de pago en Chile, y otras que no tanto, de este país sudamericano. De hecho, una de estas le genera duda y tiene que ver con el conocimiento de geografía de algunos chilenos.

Por ejemplo, la salvadoreña María José Romero, comentó a BioBioChile que en su época de colegio le preguntaban en dónde quedaba El Salvador. Algunos pensaban que era en Brasil. También se sorprendía de que creyeran que Venezuela formaba parte de Centroamérica y no de Sudamérica.

Similar situación le sucedió a Arriaga, ya que su país también es considerado, por algunos chilenos, como parte de Centroamérica.

“Y no sólo chilenos, sino también colombianos, venezolanos. Entonces tengo la duda de que si en la escuela les dicen que México está en Centroamérica o solamente a las personas que les pregunté no estaban tan bien informadas. Por cierto: ¿sabían que el nombre de mi país es Estados Unidos Mexicanos?”

El comentario vino en referencia al hecho de que México y Canadá, también forman parte de Norteamérica. No únicamente EEUU, como algunos estadounidenses aseguran.

“Mi sueño es conocer todas las regiones de Chile

No sólo las formas de pago en Chile, específicamente en almacenes de los barrios, tiene asombrado a Michel Arriaga. Conocer el país y su belleza, también.

Antofagasta, Concepción, Iquique, entre otros, son de los destinos que este tiktoker mexicano se ha dedicado a conocer en los últimos años en territorio chileno. De hecho, a ese último lo denominó en uno de sus videos: “El Dubái de Chile”.

En uno de sus videos, Michel Arriaga tituló uno de sus contenidos con la frase “Mi sueño es conocer todas las regiones de Chile”. Por distintas razones (ya sea por tiempo o por economía), no todos los chilenos tienen la oportunidad de recorrer su país. Sin embargo, este joven la tiene y la aprovecha.

Cada vez que le es posible, acude a sitios que son espectaculares y están en la mira de locales y extranjeros. Entre estos, San Pedro de Atacama.

En el caso de Iquique, hizo énfasis en el hecho de Dubái, debido a su geografía y arquitectura y más.

“Me recuerda a Dubái. Mi primera impresión de Iquique es bien extraña. En mi mente todavía no puedo asimilar ver la ciudad con los edificios modernos y bien grandotes, al fondo el desierto y de este lado las montañas grandotas, el mar… Me recuerda a Dubái. O sea, nunca he ido a Dubái, pero pues así me lo imagino. No sé, no sé. Ahí me lo contarán los que hayan ido”, comenta, riendo entusiasmado por lo que ve.

De las cuentas de TikTok, la de este mexicano viviendo en Chile, es de las pocas que se dan a la tarea de hablar de todos los temas: economía, política, seguridad pública y lugares para conocer y hasta migración, un tema que preocupa a sus ciudadanos desde hace algunos años, más allá de las formas de pago en Chile.