‘Mirá de quién te burlaste’ es una frase que recurrentemente se ve en redes sociales, como haciendo referencia a una especie de venganza contra otra persona. El dicho fue acuñado por una niña uruguaya, hace 15 años, en televisión, luego de haberse ganado un crucero para 2 personas.

Se trató de Romina González, quien enrostró este triunfo a un compañero de colegio que se había burlado de ella, debido a que se había asustado por una cucaracha.

En el momento también aprovechó de vengarse del personaje de Barney, a quien acusó de ser “un farsante”.

Lo cierto es que Romina tiene ya 22 años y sigue residiendo en Uruguay. La muchacha dio una entrevista al portal argentino LT10, donde entregó detalles de lo que hizo con su vida.

En ese entonces aseguró que estudiaba Corrección de Estilo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Uruguay.

“Mirá de quien te burlaste”

“Cada tanto hay gente que me reconoce y me hace siempre los mismos chistes, me piden fotos. No me molesta, agradezco que la gente se acuerde de mí, si se acercan con respeto se los agradezco”, expuso.

“Ahora soy esto, no puedo cambiar ser esa niña que fui, pero sí me gustaría que se me reconozca por lo que hago ahora”, agregó.

Asimismo, en la instancia aprovechó de asegurar que el compañero que se había burlado de ella, finalmente, le había pedido disculpas.

“Era un personaje y este chico me había herido un poco el orgullo al burlarse de mi fobia a las cucarachas. Fue algo infantil que me pareció justo, y no tuve problemas en resolverlo cuando la otra parte decidió que era hora de blanquear el asunto”, aseveró en la oportunidad.