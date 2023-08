Para muchos el amor no tiene edad y ejemplo de este conocido cliché son David y Jackie, una pareja con 42 años de diferencia. Él tiene 70 y ella 28, ambos muestran parte de su vida amorosa en redes sociales.

Todo comenzó en 2016, cuando David, oriundo de Estados Unidos, visitó el país natal de Jackie, Filipinas. Ambos se conocieron a través de una página de citas donde hombres pueden conocer a mujeres asiáticas.

“Nos conocimos cuando estaba en Filipinas. Estaba usando un sitio de citas. Un día vi su perfil, prácticamente salté de la silla. Estaba tan impresionado por lo que vi”, recordó David en una entrevista para el canal Love Don’t Judge.

Por su parte, Jackie afirmó que antes de su primer encuentro en una cafetería no revisó su perfil y “no tenía idea de cómo se veía”. “(La cita) fue divertida. Me di cuenta de que era un caballero y fue muy amable”, comentó.

Tras varias citas, el sujeto tuvo que volver a su hogar en Oakland (California), pero tres meses después regresó a Filipinas y reanudó su relación con la joven. En 2018 la pareja se casó y volvieron juntos a Norteamérica.

“(El matrimonio) fue el mejor día de mi vida. Mis padres y mis hermanos no pudieron venir aquí -EEUU-. Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con Dave porque es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor”, dijo Jackie.

Pareja con 42 años de diferencia y las críticas a su relación

Durante la pandemia, la joven decidió abrir una cuenta de TikTok donde comparte con sus seguidores su vida en Estados Unidos con su esposo. “Tengo 28 años y mi marido 70. La gente cree que es mi abuelo, pero estamos enamorados”, señaló.

Sin embargo, la opinión pública estuvo lejos de ver con buenos ojos la extrema diferencia de edad entre la pareja, pues a diario reciben comentarios negativos. De hecho, varios usuarios catalogan a Jackie como una “cazafortunas” y que su relación amorosa está “mal en muchos niveles”.

“Muchos lo etiquetan como mi sugar daddy, dicen que busco tarjetas verdes (residencia permanente en EEUU), oro y un abuelo afortunado. Pero no me afecta porque no es verdad”, reveló la joven de 28 años.

Aunque en un principio a David le preocupó la opinión de la gente, con el tiempo cambió completamente su percepción. “Desde que nos conocimos, no podría estar más feliz. Si dos personas se aman y quieren pasar la vida juntas, la edad es solo un número”, sostuvo el jubilado de 70 años.

La joven apoya económicamente a su familia con el dinero que gana trabajando en una farmacia. Asimismo, ella viaja una vez al año a ver a sus padres, los que tienen una edad menor a la de su marido.