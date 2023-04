Rufina Ibarra, una locutora de radio de 70 años, y Juan Portillo, un hombre de 27, celebraron este viernes su matrimonio en la pequeña localidad paraguaya de Lima, a 260 kilómetros de Asunción, gracias al apoyo de sus más de 1.000 invitados, quienes donaron todo lo necesario para esta “boda solidaria”.

La pareja, que tiene una diferencia de 43 años de edad, decidió oficializar su unión tras 7 años de relación amorosa, y aunque no contaban con suficientes recursos económicos, recibieron todo lo que necesitaban a través de los regalos sus vecinos y autoridades locales, según relató Ibarra a la radio AM 1020.

“Me siento muy agradecida porque mucha gente me apoya y me quiere. Me regalaron de todo, vestido de novia, traje, sillas, tarjetas de invitación. Me siento contenta”, comentó la novia sobre la boda solidaria.

La municipalidad de Lima ofreció un espacio para la ceremonia, con 60 mesas y 3.000 bocadillos, a la que se sumaron 7 agrupaciones musicales que se ofrecieron para animar la velada, según reseña el diario Última Hora.

Una boda solidaria

De igual manera, las autoridades solicitaron el apoyo policial para garantizar la seguridad en el evento debido a la gran cantidad de invitados.

Además, la municipalidad está tramitando la entrega de un terreno para que puedan construir su casa propia.

Ibarra y Portillo se conocieron a través de mensajes de texto después de que él pidiera su número en la radio donde ella trabaja como locutora, contó la novia.

“Dios me mandó a este muchacho tan bueno. Me hizo feliz en todo sentido y me ayuda a ser una mejor persona. Estoy muy agradecida de haberlo conocido y de tenerlo a mi lado”, expresó Ibarra.

La pareja ha recibido distintas muestras de afecto a través de las redes sociales. La prensa se ha hecho eco de este festejo, que ha calificado como “la boda del año”.