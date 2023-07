La pasada noche se vivió un emotivo momento en Gran Hermano, esto a raíz de la confesión que Trini Cerda realizó a sus compañeros respecto a su transición de género. En las últimas horas, Trinidad recibió el apoyo de la diputada Emilia Schneider.

En el episodio Trini había juntado a los demás participantes y contó: “Yo nací con otro género chiquillos (…) He vivido toda mi vida de alguna manera, intentando pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido, para no generarme daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo”.

“Y si se burlan o no de mí ya no es gracia, en realidad no lo estoy contando por ustedes o por mí, sino que por todos los niños o niñas que están afuera y que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo”, agregó.

“Tengo tanto miedo de que las personas no me miren con los mismos ojos, es lo que más me da miedo”, continuó.

La situación se había dado luego que la mujer, que es auxiliar de vuelo, recibiera burlas de parte de otras dos jóvenes en el encierro: Viviana Acevedo y Maite Phillips.

Schneider envía mensaje a Trinidad

Mientras en la política escuchamos un desfile de homofobia y discursos de odio, qué valioso que en televisión haya una mujer trans contando su historia y visibilizando la discriminación que vive la niñez trans. Tenemos una deuda como sociedad. Aguante Trini 💜🏳️‍⚧️ #GranHermanoCHV — Emilia Schneider (@emischneiderv) July 12, 2023

Durante la mañana de este miércoles la diputada Emilia Schneider se sumó a las muestras de apoyo hacia la concursante, a través de redes sociales.

Hay que señalar que, la semana pasada, Trinidad estuvo entre las nominadas para dejar el espacio de Chilevisión. No obstante, recibió un importante apoyo en las votaciones de los televidentes y se mantuvo dentro del concurso.