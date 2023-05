Este sábado se lleva a cabo la coronación de Carlos III, que a partir de hoy será oficialmente rey de Reino Unido en sucesión a su madre, Isabel II, que falleció el 8 de septiembre de 2022 en el Castillo Balmoral y que fue monarca por 70 años.

Su llegada al trono ha sido bien comentada, pero lo fue incluso mucho antes de este momento. Y es que bien recordadas son las palabras de su exesposa, la difunta Diana de Gales, quien tras su tormentoso matrimonio y posterior divorcio reveló su verdadera opinión sobre el futuro del entonces príncipe Carlos.

Fue en 2020 que, en el documental Diana: The Truth Behind the Interview, Sir Max Hastings, periodista y divulgador histórico británico, reveló algunas palabras que cruzó con Lady Di en 1995 durante una entrevista privada.

Esta conversación habría tenido lugar tres meses antes de que Diana hablara abiertamente sobre su historia con la familia real, la infidelidad de Carlos y su separación, en una entrevista con la BBC, que se emitió en televisión abierta.

“Quedó claro, en primer lugar. Cuánto odiaba a Carlos. Sí, odiaba a Carlos. Y cuando le pregunté ‘¿hubo alguna vez momentos felices?’ ella dijo: ‘no, el matrimonio fue un infierno desde el primer día‘”, detalló el periodista, según recoge la revista People.

Asimismo, contó que la princesa Diana había asegurado que Carlos “no estaba hecho para ser rey” y que para ella era más importante que su hijo William asumiera este rol.

“Dijo que lo único que le importaba era la sucesión de William al trono. Ella me dijo muy explícitamente: ‘No creo que Carlos pueda hacerlo’, fue algo bastante dinámico”, detalló Hastings.

En la misma línea, mencionó: “el resultado que quería ver, era que Carlos se hiciera a un lado como heredero y que William ocupara el trono”.

Además, Hastings puntualizó que en su rol de periodista, cuando en ese entonces era editor de Daily Telegraph, prefirió no revelar estos detalles porque quería “mantener a raya lo peor de esto”.

Diana y sus dichos públicos sobre Carlos III

Posteriormente, Lady Di también habló sobre el futuro de Carlos en la polémica entrevista con la BBC donde destapó su historia con la familia real y los motivos que los habrían llevado a separarse, aún cuando el divorcio no estaba bien visto por la corona.

De acuerdo con El Universo, allí el periodista Martin Bashir le preguntó: “¿Usted cree que el príncipe de Gales alguna vez será rey?”.

“Creo que ninguno de nosotros tiene la respuesta a eso. Obviamente es una pregunta que está en la cabeza de todos, pero ¿quién sabe? ¿quién sabe lo que el destino traerá? ¿quién sabe lo que provocarán las circunstancias?”, comentó.

“¿Pero tú lo conoces mejor que la mayoría de la gente? ¿Crees que él desea ser rey?”, insistió Bashir.

“Siempre surgía algún conflicto con él sobre ese tema cada vez que lo conversábamos. Y yo entendía el por qué de ese conflicto, porque ser el príncipe de Gales es un rol muy demandante, pero es un rol todavía más demandante ser el rey de Inglaterra”, continuó.

Finalmente, agregó que, “ser rey sería un poco más sofocante y traería mayores limitaciones sobre él y no sé si podría adaptarse a eso”.