Dicen que la capacidad de adaptación de las cucarachas es increíble, tanto que hasta son capaces de colarse en la glamorosa MET Gala.

Durante la nueva edición del evento benéfico organizado por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York desarrollada este lunes, varios reporteros gráficos lograron captar a los insectos deambulando en la alfombra blanca.

Por ejemplo, un fotógrafo de Vulture logró captar a las cucarachas corriendo por la ceremonia conocida como “los Oscars de la moda”

A cockroach slays on the Met Gala red carpet pic.twitter.com/eN2CdtGIIE

Asimismo, los gráficos de Variety también las vieron y captaron el registro en imágenes.

A cockroach has arrived at the #MetGala . https://t.co/OcPy5ckhQN pic.twitter.com/4YiEPs5cIT

Kevin Mazur poses with his photo of the cockroach at the #MetGala. https://t.co/OcPy5ckhQN pic.twitter.com/MFkFn8eyUk

— Variety (@Variety) May 2, 2023