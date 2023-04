Existen varias razones bastante plausibles por las que los baños públicos tienen puertas que no llegan al piso.

Probablemente, has notado que las puertas de los baños públicos no llegan al suelo. Pero, ¿por qué ocurre esto?

De acuerdo a la empresa estadounidense de construcción de cubículos de inodoro, One Point Partitions, dilucidó esta duda, señalando que las razones son múltiples.

¿Por qué las puertas de los baños públicos no llegan al suelo?

Entre los motivos está el hecho de que es más fácil de limpiar, pues al tener un espacio en la parte inferior, se puede asear de manera más cómoda.

“Puede limpiar con manguera o incluso lavar a presión un baño que tenga particiones con espacios en la parte inferior porque el agua tiene un lugar por donde correr, incluso si no hay un desagüe en un puesto determinado”, comentan.

Por otro lado, esta obertura puede transformarse en un acceso de emergencia. “Si alguien pierde el conocimiento en un baño completamente cerrado, puede tomar horas para que alguien se dé cuenta. Si esto sucede en un puesto con un espacio en la parte inferior, es muy probable que alguien se dé cuenta mucho más rápido”, indican.

Esto último es especialmente importante, pues hay casos donde “cada segundo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”.

“En lugar de tener que derribar la puerta, un socorrista puede arrastrarse por el espacio en la parte inferior de la partición y desbloquear la puerta para brindar ayuda”.

Al mismo tiempo, es una ruta de escape, en el caso de que la cerradura se atasque y quedes atrapado, puedes salir arrastrándote por el espacio inferior.

También es un “elemento disuasorio de comportamientos indeseables”. “Debido a que las personas pueden ver parcialmente dentro de un cubículo de baño que tiene un espacio en la parte inferior, este tipo de partición es un disuasivo natural para el comportamiento indeseable”, manifestó One Point Partitions.

Por otro lado, indican que permite la circulación de aire. “Es una de las principales razones por las que hay espacios debajo de los inodoros. Si bien los baños con este tipo de mampara pueden apestar un poco de vez en cuando, las cosas serían aún más abrumadoras en un cubículo completamente cerrado”, comentaron.

Asimismo, facilita ver si un baño está ocupado, lo que disminuye las posibilidades de que alguien entre a un cubículo con alguien dentro, además ejerce presión de desocupar el baño más rápido y evita saturar más de la cuenta el espacio.

Otras razones

Otras razones adicionales es que es más barato construir este tipo de puertas. “Las particiones que no se extienden desde el piso hasta el techo no tienen que ajustarse a las medidas exactas de una habitación y no requieren tantos materiales para su construcción. Esto los hace considerablemente más asequibles”, explicaron.

Asimismo, es más fácil de maniobrar para personas en sillas de ruedas. “El espacio permite espacio para los dedos de los pies para los usuarios de sillas de ruedas, lo que permite más espacio para moverse dentro de los puestos”, explicaron.

Y por último, permite compartir papel higiénico cuando se acaba en el cubículo que estás usando.