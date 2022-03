Julie McFadden es una enfermera de ciudados paleativos en Estados Unidos, quien se ha vuelto viral en los últimos días por un video que publicó en TikTok, en cual aborda un tema bastante recurrente en su trabajo: cómo abordan la muerte algunos pacientes.

De acuerdo a lo que explica el diario español La Vanguardia, Julie explicó varias de las experiencias que ha tenido con personas que están cerca de fallecer.

En este sentido, la enfermera de 33 años puso énfasis en los remordimientos y arrepentimientos que, según su experiencia, tienen muchas personas en sus últimos momentos de vida.

Estos serían cinco, según la profesional: no haberse preocupado de cuidar la salud, dedicar demasiado tiempo al trabajo, no dedicar el tiempo suficiente a la familia, no haber querido lo suficiente y no haber disfrutado de cosas simples.

Por lo anterior, los consejos de la enfermera en el video son: “Estar en el momento, vivir el presente, ser agradecida, no dar por sentado su salud y las pequeñas cosas de vivir la vida”.

“No pierdas tu vida trabajando si no tienes que hacerlo. Pasa tiempo con los que amas, no necesariamente con la familia, pero con los que amas y te hacen sentir amado”, agregó.

¿Cuándo termina exactamente la vida?

En febrero pasado, un estudio publicado en la revista Frontiers in Aging Neuroscience capturó accidentalmente la actividad del cerebro al momento de fallecer, y observaron que éste puede permanecer activo y coordinado durante y después de la transición a la muerte.

Según los autores el documento podría ofrecer una mejor comprensión del “momento de la donación de órganos”. Además, “estos hallazgos desafían nuestra comprensión de cuándo termina exactamente la vida”, agregó.

Aunque el estudio, el primero de su clase, se basa en un único caso, que, además, afectaba a un paciente que sufría epilepsia e hinchazón.

Además de lo observado en el paciente, casos similares se han registrado, con las oscilaciones gamma, en ratas mantenidas en entornos controlados. Esto significa que es posible que, durante la muerte, el cerebro organice y ejecute una respuesta biológica que podría conservarse en todas las especies.

Según se aclaró, los resultados dan a neurocientíficos la esperanza de comprender mejor el fenómeno del “recuerdo de la vida”, del que suelen informar quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte.