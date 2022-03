Ser grande no es cosa de estatura. Más bien, tiene que ver con la calidad de nuestras acciones, vengan del género que vengan. Lo anterior, no impide saber ¿cuánto miden las chilenas?

Un ranking realizado por Yachay Data, basado en datos de World Population Review, reveló recientemente resultados interesantes que responden a esa interrogante, poniendo en perspectiva su estatura promedio y la de otros países. Es decir, la altura de mujeres en el mundo a partir de los distintos continentes.

La información resulta interesante porque permite conocer cómo la genética forma parte de una diversidad entre los países que fueron comparados en esta clasificación.

Sudamérica, por supuesto, está en el interés principal. Las mujeres chilenas siguen estando entre las con mayor estatura, según el reporte antes mencionado, revelado este 2022.

¿Cuánto miden las chilenas?: la respuesta del ranking

Cuando se trata de saber ¿Cuánto miden las chilenas?, es importante poner en perspectiva, además de su estatura promedio, la de otros países. Pero, primero lo primero.

Según la información recogida por Yachay Data, las mujeres chilenas están en el grupo de las más altas del subcontinente.

“En Chile, el promedio de estatura femenino es de 159,42 centímetros, siendo superados en Sudamérica por Paraguay 🇵🇾 (159,76 cm), Venezuela 🇻🇪 (160,04 cm), Argentina 🇦🇷 (161,22 cm), Uruguay 🇺🇾 (161,56 cm) y Brasil con 🇧🇷 con 162,41 cm promedio. Además de Suriname y Guyana, que también nos ganan”.🤭⁣

Si nos referimos a nivel latinoamericano, la diferencia es notoria.

En Guatemala, la estatura promedio de las mujeres es de 150,91. Le sigue Perú, con 154,39 y en tercer lugar, entre las con menor estatura, México, con 157,90.

Abarcando el continente americano, las mujeres canadienses destacan con un 164.73 de altura.

Las europeas y el ranking

Para nadie es un secreto, es decir, salta a la vista, que en el continente europeo la genética les permite a las mujeres posicionarse entre las más altas del mundo.

El ranking que traemos en esta oportunidad lo confirma. Las féminas, estando más cerca de los 2 metros de altura, también.

“Por otra parte, los países con mujeres más altas se concentran en Europa, allí se encuentran las mujeres ‘más altas del mundo’ con 170,36 cm en promedio, específicamente en 🥇 Países Bajos 🇳🇱. Le siguen Montenegro 🇲🇪 con 169,96 cm promedio🥈 y Dinamarca 🇩🇰 con 169,47 cm 🥉.”⁣, destaca Yachay Data.

⁣

Por otra parte, las rusas no se quedan atrás si tomamos en cuenta que su altura promedio es de 164,52.

En el continente asiático las mujeres chinas ostentan 163,46 en promedio de estatura. Las más bajas que aparecen en este ranking, están en el sudasiático Bangladesh, con 152,38 de altura promedio.

La mujer más alta de Chile

Al preguntarse ¿Cuánto miden las chilenas?, la información lleva a conocer casos que no son comunes en nuestro entorno.

Con lo anterior, cabe recordar a una mujer que hizo noticia en 2014 cuando el medio La Tercera reveló su identidad y lo que ella pensaba, al ser catalogada como la mujer más alta de Chile.

“Necesitaba comprobar que no estaba sola. No podía ser que yo fuera la única mina alta en Chile. Si veía a alguien muy alto en la calle, me daba vergüenza pararlo y empezarle a hablar así de la nada”, aseguró Karelyn Wettergreen, de entonces 31 años. Mide 1 metro con 81 centímetros.

En una página trasandina denominada “Altos y Altas de Argentina”, dijo que conoció a otro connacional, con el cual crearon una página de Facebook local, la cual llamaron El Club de los altos.

Más adelante conoció a su pololo, quien mide 1 metro 93. Junto a él, administraba la página con un requisito ineludible que cumplir si se deseaba ser parte de este grupo: ser alto.

“Somos amigos de todos y nos tienen harta confianza, nos cuentan los problemas o conflictos que han tenido acá dentro. Hasta hemos tenido que eliminar gente del grupo porque la idea es que aquí reine la buena onda. Cualquiera que atente contra eso, será eliminado”, aclaraba la también profesora de arte.

La mujer más alta del mundo

A finales del año pasado, CNN en Español, entre otros medios, revelaron el nombre de La mujer más alta del mundo, según Guinness World Records.

Nacida en Turquía, Rumeysa Gelgi de 24 años, alcanza los 215,16 centímetros. Sin embargo, su historia es complicada, ya que tiene un padecimiento que la hizo crecer de esa forma.

El síndrome de Weaver es uno que genera crecimiento acelerado, entre otras anomalías, aseguró en un comunicado la autoridad mundial en materia de records.

Debido a su altura, la cual fue más que evidente desde sus 18 años, Gelsi debe utilizar andador y una silla de ruedas para poder desplazarse.

No obstante, la mujer se mantiene activa en cuanto a ayudar a las personas a aceptar padecimientos raros como el síndrome que la afecta, además de informar al mundo acerca de los mismos.

“Cada desventaja puede convertirse en una ventaja para ti, así que acéptate por lo que eres, sé consciente de tu potencial y da lo mejor de ti”, aseguró en octubre pasado la mujer más alta del mundo.