Una reportera estaba despachando en vivo en Estados Unidos cuando fue atropellada por un vehículo, el cual la botó al piso junto a su cámara. Pese a lo anterior ella se paró, arregló su equipo y siguió dando su informe.

Esto ocurrió exactamente en Virginia Occidental, cuando la periodista Tori Yorgey, quien trabaja para el canal del estado WSAZ-TV, se encontraba informando sobre una fuerte nevada, que había bloqueado carreteras.

El registro muestra el momento en que la joven hacía su reporte y, de repente, a sus espaldas se ve que aparece una camioneta y la atropella. Yorgey se cayó junto a su cámara que estaba en un trípode.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc

