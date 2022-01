Durante el domingo recién pasado en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos, una avioneta perdió el control y cayó en la vías ferroviarias, su piloto fue rescatado por policías justo antes de que pasara el tren que chocó a una alta velocidad contra la aeronave.

Los rescatistas llevaban un cámara que grabó el momento exacto cuando logran sacar al hombre con vida. Segundos más tarde pasa el tren que destrozó el avión, que ya se encontraba en malas condiciones.

Este video se compartió en Twitter por la cuenta oficial de la policía de Los ángeles y se viralizó rápidamente por lo impactante del registro.

El tweet detallaba que “los oficiales de la División Foothill demostraron heroísmo y acción rápida al salvar la vida de un piloto que hizo un aterrizaje de emergencia en las vías del tren en la intersección de San Fernando Rd. y Osborne St., justo antes de que un tren que se aproximaba chocara con el avión”.

A las personas sensibles se les recomienda que no vean estos videos.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022