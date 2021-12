Cada vez falta menos para que el 2021 termine. Si bien este año estuvo cargado de relevantes hechos noticiosos, tanto a nivel nacional como internacional, también estuvo repleto de divertidos y populares virales que surgieron en redes sociales e hicieron reír a carcajadas a más de alguno.

Varios de los protagonistas de estos videos saltaron a la fama y se convirtieron en material de grandes memes y tendencias. Los virales de este año incluyen cómicas situaciones, contagiosos bailes y frases de oro que circularon durante semanas en redes sociales, principalmente en Tik Tok.

A continuación algunos de los videos famosos más populares y chistosos que dejó el 2021.

Con sus graciosas expresiones, el mexicano Elías Navarro, más conocido como ‘el niño dle Oxxo’, se convirtió en un fenómeno viral en toda Latinoamérica. Su video ya suma más de 41 millones de visitas en YouTube y fue tanto el revuelo que provocó su video que la cadena de comida rápida Burger King le ofreció un millonario contrato publicitario.

A modo de broma, el pequeño grabó el registro en el lugar de trabajo su madre. Fue tal el impacto mediático que causo el video, que los dueños de la tienda le dijeron a Elías que no volviera a grabar dentro de la sucursal.

La singular energía de Lissette Eduardo, conocida en internet como ‘Chiky BomBom’, la catapultó directo a la fama. La estrella de Tik Tok se popularizó por sus carisma y humor en redes sociales. “Buenas buenas”, “tengo la personalidad” y “me siento rica”, son algunas de sus icónicas frases.

Sin embargo, no todos es risas en la vida la influencer. En una conversación con el programa estadounidense Don Francisco Te Invita, Lissette confesó que luego de haber termino su matrimonio cayó en una profunda depresión que la llevó a planear su suicidio.

En el espacio, Chiky BomBom comentó que las redes sociales le salvaron la vida.

Los hipnóticos pases de Yanira Berrios se volvieron una tendencia en las plataformas digitales. Con cerca de 50 millones de reproducciones en Tik Tok, su video bailando en la vía publica se convirtió en todo un furor en Internet.

Yanira, originaria de El Salvador, dejó atrás su trabajo como vendedora ambulante para convertirse en una creadora de contenido en redes sociales.

Uno de los audios más viralizados en Tik Tok durante este año fue creado por un niño argentino llamado Mateo, quien envió un audio con una voz tétrica a su tío que estaba viendo una película de terror.

Si bien el audio apareció en las redes en 2019, fue este año cuando ganó fama luego que un usuario de redes sociales lo publicó con el video de un perro llamado Muñeco.

Otro viral bastante popular de este año es el protagonizado por el pequeño ‘Tilín’, un niño que a cambio de una moneda cautivó a los usuarios de internet con sus alocados pasos de baile.

Mientras danzaba, el sujeto que grabó al osado bailarín, lo animaba diciendo: “¡Eso, Tilín! Eso, Tilín, vaya Tilín, wow Tilín, a la mierda Tilín”, una frase que sacó carcajadas en quienes lo han visto.

Un grupo de niñas de República Dominicana, apodadas ‘Las chiquitas’, se volvieron todo un hit con su elaborada canción ‘Claro que yes’. Las cuatro pequeñas se tornaron tan populares con su pegajosa composición que incluso protagonizaron un video musical y un clip especial para la plataforma de streaming Netflix.

La divertida lógica de Khaby Lame, influencer de origen senegalés, se volvió una tendencia en las redes sociales. En sus videos de Tik Tok, el joven muestra la manera simple de resolver problemas tan cotidianos, como abrir una caja de leche, que en internet lo muestran de manera tan compleja.

En sus videos termina con una graciosa expresión y extendiendo sus manos dando a entender que “eso era todo”.

Uno de los trends más viralizados salió de la telenovela mexicana ‘Amarte es mi pecado’. La frase del audio fue efectuada por la actriz Sylvia Pasquel, hace 17 años, y actualmente es usada en las redes para mostrar la mala experiencia de los viajeros durante sus fallidas vacaciones.

‘¡Mis ahorros! ¡Mi dinero! Tanto que me costó ahorrarlo!’, es el divertido dialogo que se popularizó en las plataformas digitales.

El 2021 también dejó divertidos virales criollos. El primero fue protagonizado por el actor Pedro Pascal, quien pasa de una extrema felicidad a un desconsolado llanto. El clip surgió cuando el actor interpretaba parte de una obra teatral a través de Zoom.

pedro pascal crying and laughing what’s going on mental breakdown llorando riéndose llanto pic.twitter.com/r3htF8btb2

— chile reacciones (@nocontextchile) March 24, 2021