Más de algún amante de las redes sociales alguna vez se ha topado con algún video de Lissette Eduardo, conocida en internet como ‘Chiky BomBom La Pantera’, en los cuales destacan frases como “Buenas buenas”, “tengo la personalidad” y “me siento rica”.

Lissette se transformó en una estrella de TikTok (10 millones de seguidores) e Instagram (2 millones) durante este 2021, a través de sus registros en los cuales expresa frases que combinan motivación y un alto grado de humor, situaciones que son exacerbadas por su singular voz.

A simple viste puede pensarse que Chiky es una mujer llena de vitalidad y energía, pero lo cierto es que no siempre fue así. Por el contrario, en julio pasado en entrevista con el programa estadpunidense Teleshow declaró que pasó por momentos muy duros en su vida, en los cuales incluso pensó en el suicidio.

Lissette nació en República Dominicana, pero cuando tenía ocho años su familia se mudó hasta Nueva York (EEUU). Con el paso de los años, y tras independizarse, se mudó a Miami, donde reside en la actualidad.

En charla con el citado espacio, Chiky indicó que se casó antes de cumplir de los 20 años. Tras eso, uno de sus peores miedos era convertirse en madre soltera, pensando en que el vínculo no perduraría.

Lamentablemente esta situación ocurrió cuando la pareja tenía ya un hijo, por lo que hace algunos años entró en una profunda depresión. “No supe cómo manejar esa situación”, comentó.

“La primera depresión que tuve fue hace seis años y el único camino que encontraba en ese momento era quitarme la vida. Me quería morir, pero tampoco quería que la muerte sea dolorosa”, expuso.

En aquella conversación la tiktoker recordó que por consejo de una amiga decidió acudir a las actividades de una iglesia en Miami.

“Cuando entendí que mis problemas eran míos, que nadie que me rodeaba tenía que ayudarme, que era mi responsabilidad pararme y sacudirme y salir a conquistar el mundo, todo cambió. Todo cambió. A veces entendemos que los familiares o amistades tienen que adueñarse de nuestros problemas y no es así, mi amor: tu problema es tuyo y tú tienes que sacar de donde no hay fuerzas para resolverlo”, reveló.

Respecto a su éxito en TikTok, Chiky indicó que su frase “Buenas Buenas” surgió una mañana que estaba en su casa en medio de un periodo depresivo.

“De ahí salió el “Buenas, buenas”. Ese día me estaba muriendo en una cama. Depresiva, la vida me sabía a nada, no tenía deseos ni de bañarme, y tomé la decisión de pararme y luchar sin fuerzas. Me conecté en vivo y dije: “Buenas, buenas”, sostuvo.

Fue así como surgió el camino que la llevó hasta la fama. En su opinión, realizar videos y lives en redes lo tomó como una especie de terapia.

“Cuando me conecto me cambia todo. Esto es algo que va de ambas partes: los seguidores conectan conmigo, pero sus comentarios, sus mensajes, me llenan, y me hacen cambiar por completo mi estado de ánimo. Es una ayuda mutua”, indicó.

Hay que señalar que la clásica frase se popularizó aún más cuando fue replicada por la popular cantante Karol G.

Si bien Lissette ha expresado que le gusta que otros tiktokers la imiten, también anunció demandan hacia personas que lucren con sus dichos.